Poco más de 12 horas transcurrieron desde que el Levante cerró la persiana al mercado de fichajes hasta que Felipe Miñambres salió a rueda de prensa a dar explicaciones sobre lo acontecido en los últimos días. El director deportivo esperó un mes sin sobresaltos, pero el tramo final de la ventana invernal de transferencias provocó movimientos en Orriols. La marcha de Vezo, uno de los mejores centrales de la categoría, y la incorporación de Maras abrió el interrogante de si el Levante pierde potencial dentro de su plantilla para pelear por su sueño de ascender a la élite del fútbol español. El astorgano respondió sin contemplaciones.

«Lo hemos hablado más veces. Los jugadores están donde quieren estar. Analizarlo en un solo contexto sería erróneo. Vezo y Maras son jugadores diferentes. Nosotros tenemos que mirar a veces por otros aspectos y esta era una buena decisión económica para el club, ya que antes de la salida de Rubén Vezo no teníamos ese margen económico. Él tiempo dirá si Maras nos aporta lo que necesitamos. Ser mejor jugador no va solo vinculado a rendimiento. Encontramos una buena posibilidad para el club», comentó un Felipe que habló de ambas operaciones: Vezo y Maras. «Por Vezo tuvimos una propuesta desde Dubái y luego surgió Olympiakos. Prefirió ir a Grecia. Era un día antes del cierre en España. La propuesta llegó por la tarde. Fue rápido, intentando cuadrar todo y se fue. En el mercado había tres o cuatro opciones y él entraba en los parámetros defensivos que necesitábamos, de juego aéreo... Ayer hubo más problemas de lo esperado, pero al final se pudo completar definitivamente en los últimos minutos».

Sobre el serbio, Felipe, aunque lleve poco rodaje esta temporada tras superar su lesión de menisco, consideró que es el acertado por sus condiciones independientemente de su falta de participación. «Ha jugado Copa y tras volver a Primera el Alavés ha estado sin asiduidad y sin apenas minutos. Está contento, ve en el Levante una buena oportunidad y esperemos que nos ayude. Las situaciones de este mercado sirven cubrir para una necesidad. Los problemas es porque pasan cosas en estos últimos días. Todo el mundo aprieta, estábamos tranquilos y lo cumplimos desde el principio. Se pudo solucionar, aunque se complicó algo más de lo normal», aseguró Miñambres.

Sin embargo, el director deportivo estuvo cerca de hacer maniobras de última hora ante el interés del Granada por Bouldini. Pese a ello, el astorgano aseguró que el interés no se tradujo en una oferta lo suficientemente convincente como para dejar salir al «máximo goleador del equipo». De hecho, Miñambres reconoció que su plantilla ha despertado interés en el mercado. «Lo que nosotros pensamos es que tenemos que subir nuestro nivel porque nuestro mercado es difícil para mantener gente. Tenemos jugadores atractivos. Por el ochenta por cien de la plantilla nos han preguntado. Tenemos que subir nuestras prestaciones. Hay que exigirse cada día. Tienen capacidad. Por Bouldini hubo interés desde Granada, llamó directamente, pero no hubo propuesta por escrito. No llegaron cantidades. No podemos vender un jugador como ‘Moha’ para ganar 150.000 € . No tiene sentido la propuesta, cada uno tiene sus parámetros y busca lo mejor para ganar. El salario de Bouldini está dentro de lo que podemos y se haría si la economía del club saliese ganando. Granada tampoco tenía mucho margen para subir de ahí». No obstante, el mercado en Orriols no ha finalizado. Con el margen salarial habilitado tras la salida de Vezo pueden haber incorporaciones. El foco, sobre todo, se sitúa en Campaña. «Queda algo de margen para poder incorporar. Hay que ver si se nos permiten algunas entradas. Sobre todo ayer, tuvimos opciones, LaLiga te tiene que indicar valor sobre los jugadores, entre ellos Campaña. A partir de ahí veremos si se puede avanzar o no, pero hay aún opciones de margen».