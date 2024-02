No existe peor sensación que la de darlo todo sin obtener un resultado merecido. Pelear, sabiendo que remar a contracorriente se debió a un mal inicio, y ver cómo no se consigue recompensa alguna por factores tan externos como injustos, al igual que lamentables e indignos en el fútbol profesional. Al Levante, que lo dio todo hasta el final y pudo salir con la cabeza bien alta, le robaron, literalmente, en su cara. Sin justificación y con premeditación y alevosía. Cuando más duele y donde más dolor hace: en el descuento y mediante una herramienta que no deja de cebarse con los levantinistas. No es la primera vez que le sucede esta temporada, y visto lo visto, no será la última. En el descuento, un centro al punto de penalti fue desviado por Keidi Bare después de impactar el esférico con el brazo. Y, minutos después, Arcediano Monescillo no dudó, ni un instante, en señalar una acción idéntica en el área contraria, pero que fue posterior al enésimo escándalo arbitral que sufre el Levante. Braithwaite, por partida doble, fulminó a un equipo cansado de sufrir tantísimas injusticias (2-1). De ver cómo el VAR se pitorrea de los granotas de manera descarada.

Peor no pudo empezar la tarde para los levantinistas, independientemente de que sus posteriores minutos desprendieran altas capacidades para estar un peldaño por encima de su adversario en el terreno de juego. Sin embargo, lo hizo a contracorriente, ya que Braithwaite, dos minutos después de que el colegiado señalase el comienzo del encuentro, colocó el primero gol en el marcador tras un saque de esquina, peinado por Víctor Ruiz, y rematado al fondo de la red por el danés. A pesar de que el Levante se conjuró para asaltar el estadio de uno de los máximos candidatos para subir a la élite del fútbol español, fue imposible tener un arranque más desacertado, aunque su personalidad y ambición por conseguir los tres puntos se sintió sobre el verde del RCDE Stadium. De hecho, el Espanyol, a partir del tanto inicial, desapareció en combate y los de Calleja dieron un paso al frente. Su principal vía de ataque fue por la banda izquierda, con Álex Valle y Álex Muñoz proyectándose hacia campo rival, pero también, con Pablo Martínez y Carlos Álvarez desatascando a su equipo en tres cuartos de campo y con Dani Gómez y Bouldini tirando desmarques de forma constante. El ‘9’ y el ‘22’, de cabeza, pudieron igualar la contienda, pero sendos remates se marcharon por encima del larguero. El ‘10’, además, también dispuso de una oportunidad para batir a Pacheco, pero sin el resultado deseado. La sensación fue la de que el Levante no solo estaba vivo, sino que también supo minimizar las virtudes de la plantilla con el valor más elevado de la categoría. No obstante, su falta de coordinación en la tanto de Braithwaite, y sobre todo, el momento en el que recibió el revés, supuso una losa con la que los de Orriols tuvieron que cargar a sus espaldas en la primera mitad. El segundo tiempo, después de no bajar los brazos tras una notable acto inicial sin recompensa, hizo que el Levante sintiese la obligación de dar un paso al frente. Pese a ello, el Espanyol, sobre todo en los primeros compases, embotelló a su rival en salida de balón. El fútbol, no en vano, es caprichoso, pero también justo. Un centro de Omar El Hilali, dirigido a la cabeza de Braithwaite, fue despejado por Andrés Fernández con una gran parada. Los blanquiazules tuvieron el 2-0 en la testa de su ‘22’, pero hubiera sido demasiado castigo para un Levante que, después de no bajar lo brazos y pelear sin contemplaciones, encontró el gol que tanto deseó. Fue a través de una acción ensayada, procedente desde la esquina y con Dela, como si de un delantero que huele la sangre se tratase, empatando el encuentro. El ‘4’ atacó el segundo palo y se lanzó al suelo para puntear el envío para que la estirada de Pacheco quedase en vano. Después de impactar en el larguero, el cuero terminó en red y los de Orriols enloquecieron de la alegría. No es para menos, después de que el empate contra el Tenerife fueran tan decepcionante como insatisfactorio. Desde entonces, el Espanyol subió sus pretensiones y pisó más área contraria, pero, en los últimos quince minutos, el partido se abrió lo suficiente como para que se sumergiese en un ida y vuelta. El Levante, lejos de arrugarse, asumió el desafío. Y además de resistir, tuvo oportunidades para contar su visita a Barcelona como victoria. Sobre todo, en el final.