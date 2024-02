La etapa de José Campaña en el Levante UD ha llegado definitivamente a su fin. Club y futbolista separan sus caminos tras una relación que ha durado ocho años y más de 200 partidos. Juntos han compartido grandes momentos como el ascenso a Primera División o las semifinales de Copa del Rey que cerca estuvieron de convertirse en una final; y otros de lo más dolorosos como el descenso a Segunda y el posterior no ascenso en el último minuto de la prórroga del Play-off. En definitiva, todas ellas experiencas de las que sellan una relación verdadera que ha convertido a Campaña en uno de los jugadores más importantes del Levante en la última década.

El futbolista, que ya no pertenecía a la plantilla desde el comienzo de la actual temporada, continuó en Valencia recuperándose de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que sufrió en Gran Canaria cuando perseguía el ascenso a Primera en el mes de abril. A finales de 2023 incluso volvió a la dinámica de los entrenamientos del equipo granota en la Ciudad Deportiva aunque no tuviera ficha de competición. Otro gesto más que habla de la implicación del club en la carrera deportiva del centrocampista.

El Levante y Campaña no han tenido más remedio que separar sus caminos a pesar de que no era ese el deseo principal de ambos. De hecho, la entidad levantinista estudió la posibilidad de ‘repescarlo’ para este curso y que volviera a ser jugdor del Levante a todos los efectos, pero el valor económico que le otorga LaLiga al futbolista por su último salario es inasumible para un Levante que no vive su mejor salud financiera. El fichaje de Nikola Maras en el mercado de invierno tras la salida de Vezo acabó con el poco margen que quedaba en el club para afrontar operaciones. El sevillano no tendrá, por tanto, la posibilidad de sacarse la ‘espinita’ de la temporada pasada en la que no pudo ayudar a su equipo a lograr un regreso a Primera que se escapó en el último suspiro.

En dirección a Canarias

Campaña está cerca de convertirse en jugador de la UD Las Palmas. Como ya informó Superdeporte, el centrocampista tenía dos vías para continuar con su carrera: una en España y otra en el extranjero. Parece que es la opción de seguir en el país la que ha seducido más al futbolista de 30 años. Su entorno considera que, por estilo, el equipo de García Pimienta es una muy buena opción y ese ha sido uno de los argumentos que han decantado la balanza. En el pasado mercado de invierno Las Palmas intentó reforzar su centro del campo con Manu Fuster, jugador valenciano del albacete. La operación no cuajó y, con el mercado ya cerrado, el equipo canario ve en Campaña una gran oportunidad.