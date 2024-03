El Levante visita Valladolid con más que tres puntos en juego

El Levante Unión Deportiva visitará mañana el estadio José Zorrilla para medirse al Real Valladolid en un partido en el que hay más de tres puntos en juego. En una semana marcada por la Junta General de Accionistas, los de Felipe Miñambres intentarán dejar de lado toda la situación externa a los terrenos de juego para hacer frente a un intermitente Pucela. La épica victoria cosechada en el último encuentro ante el Elche en el Ciutat de València ha dado alas al conjunto granota, que intentará encadenar dos triunfos consecutivos. Un hecho, que no logra desde el mes de octubre cuando se impuso al Albacete y al Racing de Ferrol.

Un paso al frente

Actualmente los de Orriols se encuentran en la undécima posición con 47 puntos en su casillero personal. Una hipotética victoria de la escuadra blaugrana colocaría al Levante en la pomada por los puestos de ‘playoff’. Por su parte, el Real Valladolid es quinto con 51 puntos, cuatro más que los valencianos. El Levante debe dar un paso al frente y resarcirse de la mala situación que ha pasado durante estas últimas jornadas. La primera baldosa del sendero del ascenso la colocó tras la remontada en el Ciutat.

Sin embargo, aún tiene diez encuentros por delante en los que tiene que asegurar la plaza en ‘playoff’. Muchas baldosas para construir un trayecto que se antoja complicado, pero no imposible. El Real Valladolid es un rival muy complicado. No obstante, está cuajando una temporada muy irregular y el Levante podría aprovechar la situación para cosechar una victoria a domicilio. Es una muy buena oportunidad para avanzar hacia los puestos ‘nobles’ de la clasificación y engancharse en la pelea por ascender. El conjunto liderado por Miñambres afronta el partido con una plaga de bajas. El centrocampistaÓscar clemente sufre un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que Buba y Kochorashvili no han entrado en la convocatoria por la sobrecarga de minutos disputados con la selección española sub-17 y la selescción georgiana respectivamente. Por su parte, el delantero Dani Gómez sufre un proceso febril que le ha impedido viajar con la expedición granota. El delantero madrileño anotó el gol que hizo estallar el Ciutat de València en la remontada ante el Elche. Sin embargo, las bajas más sensibles son las de Carlos Álvarez y el capitán Sergio Postigo. El Levante debe afrontar el tramo final de la temporada con la mayor regularidad posible. Una regularidad que parece que poco a poco esta llegando con Miñambres en el banquillo granota. El primer paso para entrar a la pelea por el ascenso es ganar contra el Pucela.