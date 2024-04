Felipe Miñambres: "Estoy disfrutando, pero sé que hay un grado alto de responsabilidad"

Compaginando la dirección deportiva con el banquillo, ¿le faltan horas en el día a Felipe?

Duermo menos desde que soy técnico. Al cuerpo lo vas acostumbrando, pero las tres primeras semanas fueron difíciles. A nivel personal es diferente, más cansado porque requiere una tarea diferente a la de estar en el despacho, pero estoy contento porque veo a los jugadores y te dan energía. Se esfuerzan al máximo. Como entrenador tienes que pensar en muchas más cosas, pero estoy adaptándome poco a poco a una nueva situación.

¿Cómo es su día a día?

Me levanto entre las siete y media y las ocho menos cuarto. Subimos a Buñol, comemos y analizamos el vídeo que le vamos a poner a los jugadores. Normalmente, después del partido, los ayudantes me hacen los cortes del siguiente rival y los cortes del partido donde hemos hecho cosas bien y mal. Yo, habitualmente, me veo el último encuentro del rival. Y, después de entrenar, hay días que puedo dormir la siesta y otros que no. Sin embargo, por la tarde, analizo al rival: situaciones de cómo atacan, de cómo defienden, de estrategia a favor, en contra, ver cómo queremos atacarles, hacerles daño, defenderles… En acciones de estrategia, Dani, Iñaki y Pedro se encargan de llevar ese trabajo a los jugadores.

Antes, el ascenso era una ilusión, pero, ahora, hay que enlazar victorias.

Tenemos que ganar de seguido para meternos dentro. A veces me dicen que hay que dar un puñetazo en la mesa, pero ahora estamos lejos de la mesa. Tenemos que acercarnos a ella, y cuando estemos cerca, dar el puñetazo. Para ello hay que ganar de seguido y vencer una serie de partidos que no lo hemos hecho durante todo el año. Es lo que marca la diferencia. Casi todos los que están arriba han tenido una racha de cuatro o cinco partidos ganados seguidos, que les ha hecho meterse ahí. Nosotros peleamos porque sea en este momento y por que, en estas circunstancias, nos lleve la ola hasta donde queremos estar. A veces le digo al psicólogo que no necesitamos de una épica, sino de una normalidad. Ganar partidos con normalidad. Las épicas son bonitas pero cuando la épica viene normalmente cuando has hecho un error o una cagada anteriormente.

¿Los dos próximos partidos son trascendentales para meterse en la pelea por el ascenso?

Son importantes porque son los que vienen. Necesitamos volver a ganar en casa, y a partir de eso, tratar de mirar más adelante. El del Zaragoza es un partido complicado porque el otro día consiguió la primera victoria con su nuevo entrenador, pero nosotros, más que fijarnos en ellos, nos tenemos que fijar en nosotros y hacer lo que venimos haciendo.

¿Su entrada en el banquillo del Levante es un marrón o una oportunidad para usted?

Es una situación que se ha dado así. Lo veo como algo bueno. Es un contexto diferente porque te hace tener una responsabilidad mucho más directa. Yo lo afronto con ilusión y con ganas, porque es muy difícil transmitir ilusión y ganas a la gente si estás con cara de ‘vaya la que me ha caído’. Es una motivación entrenarlos, tratar de mejorarlos y sacarles más. Las semanas con ellos son buenas y hace que disfrute, pero también sé que existe un grado de responsabilidad muy alto, pero es el que me ha tocado vivir. Trato de llevarlo al máximo nivel de positivismo para tratar de disfrutar de él. He tenido la suerte de elegir dónde estoy. Y, ahora, para mí es una suerte poder entrenar a este grupo de jugadores.

¿A qué le dio más prioridad? ¿A lo anímico o a lo táctico?

El equipo hacía bastantes cosas bien, pero había que tratar de llevar todo más allá. De llevar más allá la exigencia, la responsabilidad de cada uno, el estar encima de ellos, darles a entender que pueden dar más. Era apretar un poco más las tuercas en casi todos los aspectos.

Ahora, la sensación es que el equipo cree en el ascenso.

No ha sido un calendario fácil, pero sí que la respuesta del grupo ha sido buena. Fuimos capaces de cambiar una muy mala dinámica. Siempre lo digo en rueda de prensa: para mí es una alegría la gente que, interviniendo menos, sale, ayuda y es importante. No es sencillo salir ocho, diez o doce, minutos. A veces elijo unos jugadores para ir a la guerra y otros para ir al cuerpo a cuerpo. Y después, como el otro día hizo Dani Gómez, un francotirador te acaba ganando la batalla en cuatro minutos. Todos están poniéndome las cosas difíciles.

En su primera intervención como entrenador aseguró que la plantilla 24/25 está definida. ¿Cómo de definida está?

Casi todos tienen contrato, algunos incluso en Primera. De medio campo hacia adelante hay mucha gente con contrato y, en defensa, algunos con condicionantes Eso nos da también cierta tranquilidad estemos en la categoría en la que estemos. Hay muchos jugadores con capacidad para jugar en la élite, aparte de lo que tengas que incorporar.

¿Y la elección del entrenador?

Estamos avanzando en ciertas situaciones. Hay buenos entrenadores que acaban esta temporada y están haciendo un gran año, tanto en Primera como en Segunda División. El Levante es un gran club y muy atractivo para cualquier entrenador más allá de la categoría.

