El abono más económico de Segunda División

Ayer arrancó la campaña de abonos del Levante Unión Deportiva para la temporada 2024-25. El conjunto granota ha decidido congelar los precios a pesar de la inflación para tratar de generar el mejor ambiente posible en el Ciutat de cara a luchar por el ascenso a Primera División, tan necesario para la viabilidad económica de la entidad. En el comunicado emitido por el club, además, se asegura que han puesto a la venta los abonos más baratos de toda la Segunda División a pesar de ser de los principales en términos de objetivos y de masa social.

En la campaña de abonados se vuelve a premiar la fidelidad de los aficionados que no han fallado a lo largo de la temporada, además de tratar de acercarse al socio más joven. El club explicó que los pases pueden costar desde los 19 euros para menores de 25 años y que un adulto, en el caso de acumular distintas promociones por cuestiones de edad o de fidelidad, podría obtener un abono que ronde los 81 euros, precios muy económicos para un pase en el que se puede acceder a todos los partidos del Levante como local en la temporada (un total de 21). Por otro lado, el pase más caro del Ciutat de València asciende a 545 euros en Tribuna Central para una persona que no cuenta con ninguna de las promociones: adulto, no es peñista, ni veterano, no tiene acciones y es la primera vez que compra el abono.

La única zona del estadio Ciutat de València cuyo abono sube su precio es la situada en Palco VIP, ya que el precio de la pasada temporada era el mismo que en 2014-15. Por este motivo, el club valenciano aseguró en un comunicado que «sin duda» ofrece «el abono más económico de la segunda división de la liga de fútbol en España», reivindicando el fácil acceso para la afición que plantea para la próxima temporada. n