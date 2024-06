La Liga tasa a Iborra por el mismo precio que Morales

Vicente Iborra conoce el precio que le ha tasado LaLiga de forma oficial para regresar al Levante: 570.000 euros. La competición ha puesto el valor al futbolista teniendo en cuenta su participación en la Conference League, independientemente de su condición de campeón, pese a no proceder de una de las cinco grandes competiciones de Europa, habiendo realizado su movimiento de irse a Grecia de la mano de Olympiacos con tal de escapar de la normativa del organigrama futbolístico español. Los números son idénticos a los que LaLiga etiquetó a José Luis Morales, cifras sobre las que el campeonato nacional flexibilizó la posible vuelta del atacante a pesar de haber cobrado 2’5 millones en dos temporadas con el Villarreal. Una disparidad de criterio por parte de LaLiga, pero que le da al Levante la posibilidad de trabajar para contar con ambos a la espera de los movimientos que realice en el mercado de fichajes.

El regreso de Iborra es un escenario que ansía el levantinismo y que el club valora de manera muy positiva. El deseo de todas las partes es cerrar su vuelta un año después de que su continuidad en el Ciutat de València se viese truncada por la normativa y límites salariales marcados por LaLiga. Un escenario que molestó al eterno capitán, ya que su intención fue regresar al Levante a toda costa a pesar de no conseguir el ascenso a Primera División. «Me dolió porque ves que eres mercancía, que te ponen un valor y que te etiquetan. No piensan en tus sentimientos, ni en lo que quieres o puedes hacer por un club. Cuando quieres estar al lado de un club, sobre todo en un mal momento, y no te dejan por ponerte un valor, duele más todavía. Son cosas que no se comprenden. Luego ves tantas palancas que no entiendes las reglas», dijo en SUPER. Sin embargo, el escenario es diferente. Por aquel momento, el ‘10’ tenía contrato con el Villarreal. n