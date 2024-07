Sangaré activa el mercado

El Levante inició el primer día de ventana de traspasos oficializando la salida de Buba Sangaré a la AS Roma. Una semana después de que viajase a Italia para las pruebas médicas y sellar el acuerdo, y tras recopilar y enviar los documentos relacionados con su trayectoria en Buñol y estudios al tratarse de un menor de edad, la venta del prometedor lateral es una realidad mediante las cifras que adelantó Superdeporte, del mismo grupo editorial que esta cabecera: 1’6 millones de euros más un porcentaje de futura venta.

Su aterrizaje en el Olímpico será para las tres próximas temporadas con la posibilidad de extender su vínculo con La Loba dos cursos más. Una apuesta por parte de los giallorossi y, por encima de todo, de un Daniele de Rossi que fue trascendental para convencerle de que su sitio para seguir creciendo como futbolista era en la AS Roma.

Un impulso

La salida de Buba Sangaré, debutante más joven en la historia del Levante con 16 años y cuatro meses, a la Serie A da un pequeño impulso al Levante de cara a un mercado que se prevé tan ajetreado como significativo. Tras no lograr el ascenso a Primera, el club está obligado a vender para ajustar su economía sin descuidar sus recursos deportivos, con tal de ser un candidato a subir a la élite del fútbol español.

Aunque el traspaso de su canterano a la Roma no compute en las cifras del primer equipo, sirve para lanzar una declaración de intenciones. No obstante, las entradas, donde solo se contempla la llegada de Unai Elguezabal, también deben ser una prioridad. No solo las entradas de Iborra y Morales, sino también la de piezas que le den al Levante armas suficientes para estar la próxima temporada en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Buba Sangaré da un salto en su prometedora carrera, pero con la espina de no haber disfrutado de más experiencias con el club de su vida. «Me hubiese gustado haber podido jugar muchísimos más partidos con esta camiseta, pero a veces las circunstancias hacen que las cosas no sean como uno quiere», escribió Buba en una carta de despedida en Instagram. n