Érika González: "El Levante ha demostrado que es un gran club"

Parece que Érika González lleve toda una vida en el Levante y sea una auténtica veterana en el mundo del fútbol, pero sus 21 años de edad confunden a los que la llevan viendo en Primera División desde hace varias temporadas. La atacante asturiana ya es un modelo a seguir en el equipo que se encuentra sumergido en un periodo de metamorfosis tras un año donde la gloria se quedó a una unidad de diferencia.

¿Pesa mucho el punto de diferencia con la Champions?

Es una temporada para aplaudir al equipo: jugadoras y staff. Es un año para estar orgullosas del trabajo que hemos hecho. Ha sido un año difícil, con muchas cosas en contra, peleando frente a aspectos que en el fútbol profesional no tendríamos que estar peleando. Pese a todo lo que no ha sido positivo, el equipo se ha sabido juntar y apretar los dientes. Sin nadie que le exigiera entrar en Champions, ha sido ambicioso y ha querido hacerlo. El Levante ha demostrado que es un gran club y que siempre va a estar arriba.

¿A qué se refiere cuando habla de aspectos en contra?

No hemos tenido suerte con las bajas. Hemos tenido muchas lesiones. El equipo no ha estado completo casi nunca. Las convocatorias han sido bastante reducidas y, aun así, hemos tirado hacia adelante. Cuando una faltaba tiraban las demás.

No se entró en Champions, pero lo vivido en Buñol en el último partido fue emocionante.

Terminó el partido y lo primero que hice fue preguntar cómo había quedado el Atlético de Madrid. Cuando me dicen que 1-0, me giré al resto de compañeras y todas estábamos llenas de lágrimas. Sabíamos que nos habíamos quedado a un punto de algo muy grande. Las lágrimas fueron de impotencia, pero también de felicidad por haberlo dejado todo por el escudo y por el club.

Terminó el año marcando un auténtico golazo.

Sí. Personalmente ha sido un año bueno, pero me dejó mal sabor de boca esa lesión a principio de temporada que hizo perderme muchos encuentros, en un momento en el que me encontraba bien, jugando y marcando. He tenido que remontar esa lesión e intentar entrar en el once, por lo que cerrarla con ese gol me ayudó a respirar y a decir que el año que viene habrá más y mejor.

¿Se ha acabado un ciclo en el Levante Femenino?

Sin duda. Se acabó un ciclo en el Levante Femenino y en nuestras vidas. El equipo estuvo a punto de entrar en Champions por el grupo que formó y por cómo hemos tirado las unas de las otras.

¿Qué papel tuvo José Luis Sánchez Vera en esa familia?

La pieza clave ha sido él. Es el que ha llevado el timón. No ha obligado a nadie a subirse al barco, pero nos convenció de que su barco era al que había que subir. De que estando unidas íbamos a hacer cosas bonitas.

¿Qué le llama a renovar?

Renuevo porque estoy súper agradecida al club con la confianza que ha vuelto a depositar en mí y espero devolvérsela. n