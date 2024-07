Morales rubrica su regreso al Levante UD hasta 2025

El regreso de Morales, secreto a voces desde hace meses, y que cogió forma en las últimas semanas, ya es una realidad. El Levante confirmó la vuelta del delantero hasta 2025, con opción a extender su periplo en el Ciutat de València una temporada más, para cumplir su deseo de que sus últimas veces sobre un terreno de juego sean vestido de azulgrana. Después de dos años en el Villarreal, equipo al que aterrizó después de declinar la propuesta de renovación del Levante, el atacante, suspiro de José Danvila, regresa tras conseguir su sueño de jugar competición europea y jugar, entre todas las competiciones, un total de 80 partidos, anotando 24 goles y dando 5 asistencias.

Pese a que sus estadísticas sean más que notables, Orriols no olvida cómo Morales, después de confesar en varias que seguiría en el Levante en caso de descenso, se marchó al Villarreal con la carta de libertad bajo el brazo. «En ningún momento pasa por mi cabeza abandonar el club en una situación de descenso. Es verdad que perdiendo la categoría sería jugar en Segunda, pero es fútbol profesional y sinceramente el Levante es el club de mi vida y no voy a abandonarlo en esa situación», dijo en Carrusel Deportivo el 3 de abril de 2022.

José Luis Morales, no obstante, declaró, en los canales oficiales del Levante, que entiende que se le «recordara por activa y por pasiva esas palabras que dije después del partido del Villarreal y entiendo perfectamente que no supieran encajar mi salida, pero en este mundo, siempre o casi nunca, se suele contar todo lo que hay detrás».

Es más, dijo que «en el club hubo unas circunstancias, unas prioridades de un Fair Play, de contratos que tenían que, por decirlo de alguna manera, solucionar antes que una posible renovación mía e igual esa tardanza me hizo pensar que en ese momento no me estaba sintiendo valorado. Creo que esa fue una manera, aunque la gente no lo entienda, de que el club se sintiera liberado, en cierto modo económicamente, para afrontar ese año en Segunda». Pese a ello, quiere hacer borrón y cuenta nueva. «Espero que de aquí en adelante, jugando y demostrando que esta es mi casa, la gente se olvide de todo lo que ha pasado y podamos seguir juntos hacia adelante. Se me ha puesto en la cabeza ese objetivo de jugar, de nuevo, con el Levante en Primera. Esperemos que podamos conseguirlo de aquí a un año», comentó Morales. n