Iborra cumple su promesa

Un año ha tardado en volver. Quizás, más de lo deseado para todas las partes, pero el regreso de Iborra, anhelado por todo el levantinismo, está muy cerca de producirse. Todo está atado a falta de firma y últimos flecos, después de que el club y el jugador hayan acordado su vuelta doce meses después de que su continuidad se viese frustrada por los límites salariales de LaLiga. Orriols ya activa la cuenta atrás. El eterno ‘10’ del Levante está más cerca que nunca de volver a la que siempre ha sido su casa.

Según adelantó Deportes COPE Valencia, y pudo confirmar Superdeporte, Vicente Iborra será el siguiente fichaje en aterrizar en el Ciutat de València después de las incorporaciones de Elgezabal, Víctor Fernández y José Luis Morales. Tras finalizar contrato con Olympiacos, club con el que se comprometió una vez el control económico de la competición no le dejó tramitar su vuelta, el ‘10’ se encuentra a la espera de cerrar su llegada después de haber alcanzado un acuerdo hasta 2025, con opción de que el contrato sea extendido una temporada más. Condiciones que son independientes a sus ganas de volver y a su deseo no solo de exprimir sus últimos años de fútbol con los colores del Levante, sino también de devolverlo a Primera División.

Una vez LaLiga tasó a Iborra en 570.000 euros, el club trabajó en la incorporación de un fichaje que siempre tuvo claro que quería volver al Ciutat de València. De hecho, su salida a Grecia, más allá de que posteriormente fuese valorado como un futbolista que jugó competición europea, se dio con el fin de esquivar la normativa liguera para seguir en Orriols sin nada que le entrometa. Su deseo es el de ayudar, tanto sobre el césped como fuera de los terrenos de juego, y así lo reflejó en Superdeporte horas antes de conquistar la Conference League con Olympiacos. «Sí, quiero volver al Levante, no hace falta ni que lo preguntes. Ya lo dije cuando me tuve que marchar. Más allá de lo que pase en la final. Formalmente no hemos hablado, pero tengo la tranquilidad por parte del club. Ellos saben lo que siento y lo que pienso. Ojalá podamos unirnos y conseguir el bien común, que es el bien del Levante. Sería lo que más feliz me haría. El día que sienta que no puedo dar un rendimiento terminaré mi carrera. Me siento bien, estoy jugando competición europea y estoy participando. Se pueden consultar mis datos físicos, es lo que a mí me vale para seguir en activo», dijo en las páginas de Superdeporte.

Tras declinar una propuesta de renovación de Olympiacos, mediante unas cantidades inasumibles para el Levante, y desatender fuertes intereses tanto del Viejo Continente como de fuera de Europa, Vicente Iborra regresará al Levante para cumplir un sueño: seguir jugando en casa, ante su gente y con la intención de querer ayudar a lograr el ascenso a Primera División. El levantinismo, mientras, vive entusiasmado por su vuelta. Ilusionado a más no poder y con la intención de quitarse la espina de Segunda acompañado de su capitán. n