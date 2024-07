La Fundación del LUD le saca la roja al bullying

El Levante representa una multitud de valores y de virtudes que van más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego, y la Fundación trabaja no solo en conservarlos, sino también en potenciarlos. El proyecto del club es puntero y referencia en múltiples causas sociales, y en una verdadera lacra de nuestra sociedad como es el bullying, no iba a quedarse atrás. Por segundo año consecutivo, la Fundación ha dejado huella en medio centenar de colegios con tal de transmitir que el acoso en las aulas no es ejemplarizante, beneficioso y, ni mucho menos, la línea a seguir no solo en la formación educativa, sino también en el estilo de vida de cualquier alumno o alumna. Sobre todo, en una época, a caballo entre la infancia y la adolescencia, donde su desarrollo personal juega un papel trascendental para su futuro.

A través del lema ‘Roja al Bullying’, el Levante marca diferencias mediante un programa de sensibilización, prevención y formación específica, dirigido a los alumnos de los centros educativos valencianos. Su balance durante el curso escolar 2023/2024 ha sido sobresaliente: 50 charlas impartidas y 1500 alumnos concienciados son las cifras de un proyecto que es una eminencia en el panorama nacional. No obstante, la satisfacción no reside en los números, sino en la influencia de unos escolares que serán un ejemplo en las aulas. n