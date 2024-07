Adiós a Postigo, un central de época y capitán para siempre

Ocho años parecen eternos, pero, en ocasiones, no son pocos. El Ciutat de València no entiende de despedidas si se trata de jugadores que han honrado su escudo a base de trabajo, esfuerzo y compromiso. De principio a fin y sin condiciones entre medias. Por ello, la marcha de Sergio Postigo, ocho años después de su aterrizaje en el Levante, duele en un levantinismo que nunca olvidará a su capitán. Aquel que llegó sin hacer ruido, marcó el gol del ascenso contra el Oviedo y escribió una historia que ya es eterna en el coliseo de Orriols.

El defensa madrileño finaliza su periplo en el Levante tras no alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato, pero agradecido no solo por todo lo vivido como levantinista, sino también por todos los sueños que el club granota le permitió cumplir en su trayectoria profesional. Sin embargo, Sergio Postigo abandona el Ciutat de València recibiendo múltiples muestras de cariño, manifestando un eterno agradecimiento y confesando que ya será un granota de por vida. «Me voy lleno de orgullo, con el corazón lleno de muchísimas vivencias en el Ciutat de València y orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Seguiré perteneciendo a ella, aunque no lleve la camiseta, estoy muy contento de todo lo que he vivido aquí. Es un sitio donde he podido cumplir mis sueños, jamás pensé que se convertiría en lo que significa hoy para mí el Levante», reconoció el madrileño en los medios oficiales del club.

Su gol contra el Oviedo le abrió las puertas de un sueño que fue persiguiendo desde el primer día. Ser futbolista profesional fue la meta, pero jugar en Primera División significó alcanzar el podio. No obstante, en la máxima categoría del fútbol español, acompañado del Levante, fue integrante de grandes gestas, noches y encuentros para el recuerdo y de un hito que aún retumba en el Ciutat de València: las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 20/21.

Una eliminatoria que jamás olvidará pese al agridulce desenlace. Todo ello le ha llevado a convertirse en el noveno jugador con más partidos disputados con el Levante (210). «Ese (su gol contra el Oviedo) ha sido un momento para mí importantísimo, no solo por ese gol sino por lo que significó. Fue cumplir un sueño para mí que tantos años estaba persiguiendo y que lo ves desde niño el poder jugar en Primera División», concluyó.