Julián Calero: "Competir contra nosotros y nuestra historia va a ser duro"

Con cinco victorias y dos empates en pretemporada, ¿hay derecho a ilusionarse?

Me gustaría, con estos resultados, ser muy positivo, pero, si fuesen al revés, tampoco sería muy negativo porque todos hablaríamos de que es pretemporada. No hay que lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Pero es verdad que, sobre la victoria, se crece mucho más y se está mucho más seguro de lo que se hace. Creo que estamos en un crecimiento exponencial del equipo hacia donde yo quiero que vaya. Nos faltan cosas, pero, sinceramente, estoy contento.

¿Existe algún hilo de esperanza para mantener la plantilla?

Va a haber movimientos, seguro. Me gustaría que no hubieran salidas, pero sé que algunas va a haber. El Levante tiene unas necesidades y yo, como hombre de club que me considero, lo tengo que entender. Además, así se me hizo saber cuando firmé. Estamos intentando ver las prioridades que tenemos y, conocida la plantilla, ver cómo ajustamos alguna salida con alguna entrada que tiene que llegar. Es la ley de la oferta y la demanda. Así funciona el fútbol.

Hace dos meses, en su presentación como nuevo técnico, insistió en el privilegio que le suponía entrenar a su actual club.

En la vida hay que ser muy humilde y saber que es institución es muy grande: con una historia importante, un pasado glorioso y un presente tan bonito como esperanzador. Julián Calero no podía ponerse por delante de la institución en ningún caso. Siempre por detrás y, por supuesto, respetando la importancia del club. Representar a esta ciudad, a la gente del Levante y a un estadio como el Ciutat de València es un honor para mí. Sin embargo, uno viene a ayudar al club. No a que el club me ayude a mí. Ese sería un gran error. El día que no pueda, porque me sobrepase, tendré que dejarlo. Ahora, he venido a traer toda la experiencia que tengo de toda mi vida en el fútbol, pero la entidad está muy por encima de mí.

¿Sigue pensando que todo va a salir bien a partir de ahora?

Cuando vienes de una mala época, y de recibir tantos golpes y desencantos, necesitas creer en ti y que te hagan creer en ti. Desde dentro te estás viendo de una manera y parece que eres un desgraciado, que no puedes conseguir nada, que todo te pasa a ti y que el universo está confabulado, pero esa no es la realidad. El Levante es grande, poderoso y tiene sus herramientas, por lo que tiene que creer en ellas. Los momentos malos hay que empezar a olvidarlos, a dejarlos como historia. Pensar que somos unos desgraciados, y que todo lo malo nos pasa a nosotros… Debemos tener la autoestima alta. Lo que sucedió en el pasado no puede condicionar nuestro futuro. Son cicatrices de guerra, pero seguimos vivos y batallando. Forma parte de una historia en la que queremos escribir una página bonita, que ya toca.

¿Entonces, ¿podemos empezar a emitir la palabra ascenso?

No voy a nombrar esa palabra. Es tan bestia que no la voy a mencionar. Hablar de ascenso sería un error en el mes de agosto, cuando el ascenso, de cualquier equipo, se produce en julio. En el mes de agosto ascienden entre ocho y doce. Hay que ir con cuidado con las palabras que se dicen y con las expectativas que se generan. Son mochilas que llevan los clubes y los jugadores a sus espaldas. Ahora mismo hay otros equipos que, por su paracaídas o por otras situaciones, se han puesto por delante en lo económico. Sin embargo, competir contra nuestra historia, y contra nosotros, va a ser muy duro. Ahí es donde pongo la mano en el fuego. De hecho, la pongo de cabo a rabo. Ahora, nuestro objetivo es hacer un equipo competitivo y generar ilusión en la gente. Hablar de otra cosa me parece una vendida de humo.

Sin embargo, ¿sueña con dirigir en Primera al Levante?

Sí, quiero es ser entrenador de Primera División con el Levante. Nunca miro por mí mismo. Además, se lo digo a los jugadores: el crecimiento personal es una consecuencia. Claro que me gustaría entrenar en Primera. Y en la Champions, por supuesto. Pero no es mi planteamiento. Lo que quiero es hacerlo en el Levante muy bien y que los sueños de la gente salgan adelante.

Prefiere vivir el día a día.

Sí. Ya sé que es un tópico, pero, ahora mismo, lo que me importa es empezar bien la competición. Los diez primeros partidos son la apertura, el posicionamiento y los codos en la carrera. Después, hasta la jornada 32, la travesía en el desierto, y luego viene el final. Y en ese final queremos estar bien posicionados. ¿Dónde? Lo mejor que se pueda. Hombre, si me preguntas, quiero estar primero antes que octavo, pero si estoy séptimo, y estoy peleando por lo que quiero, iremos a por ello. Vamos a empezar lo mejor posible sabiendo que la temporada es larga, pero entre la ilusión que llevamos todos, y las ganas que tenemos, haremos que el maratón sea lo más llevadero posible.

Su mentalidad de vivir el presente, ¿viene precedido por lo sufrido en el 11-M? Fue, en calidad de Policía Municipal, a socorrer a las víctimas.

Siempre he sido de esa mentalidad, pero es cierto que esa experiencia que viví en el atentato del 11-M, con tantísima gente muerta y con otra tanta que se me murió pidiéndome ayuda, provocó que mi alma cambiara. No mi persona, pero mi alma sí. Relativizo todo mucho más. Lo bueno y lo malo. Sé que tenemos un final, que todos sabemos cuál es, pero que ninguno quiere reconocer. Pese a ello, se trata del rastro que dejas en la vida. No siempre lo conseguiré, pero pretendo que mi legado sea de ser buena persona, de si hago mal las cosas, o algo que haya molestado a alguien, pedir disculpas. El día a día es importante porque no sabemos cuánto vamos a estar aquí.