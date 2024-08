A Gijón con lo puesto, pero con la ilusión por las nubes

Dice el dicho que a la tercera va la vencida, aunque, en el fútbol, es imposible predecir escenarios o previsiones futuras. Nadie sabe lo que deparará una temporada en Segunda División que empieza a dar sus primeros pasos, pero el Levante, después de tres cursos cargados de decepciones, se aferra a la esperanza de terminar con los males del pasado. Ya sea con un año ilusionante, más allá de cuál sea su desenlace, o, por qué no, con un ascenso a Primera División. Una élite del fútbol español en la que, por poso, historia, tradición y valores, merece competir, pero en la que las injusticias por un lado, y la falta de ambición por otro, le han impedido alcanzar una línea de meta que pelearán otro año más. Esta vez, con ilusiones renovadas. Con Julián Calero, entrenador encargado de cumplir los sueños que se respiran en el Ciutat de València, imprimiendo optimismo en el ambiente y con una plantilla que está preparada para competir después de una pretemporada notable, sin derrotas y con cada uno de sus integrantes sumando sensaciones. Empieza la hora de la verdad. Y, ojalá, al Levante le dé para regresar a una Primera División de la que nunca debió escapar.

El Molinón Enrique Castro Quini abrirá mecha con un partido de aúpa, con mucho cartel y que servirá para abrir boca de cara a la que será una categoría dura y exigente. Sporting de Gijón y Levante son dos clásicos en el fútbol español, pero que militan en una Segunda División llena de históricos y en la que, más de la mitad de sus participantes, quieren subir a la élite. El combinado de Rubén Albés, de estreno en tierras asturianas después de haber estado en la terna de entrenadores para sustituir a Felipe Miñambres tras su periplo en el banquillo, fue la temporada pasada uno de los privilegiados que peleó por la última plaza para subir a Primera, pero, en las semifinales del playoff, fue apeado por un Espanyol que terminó ascendiendo.

Sin embargo, el Levante aterrizará en tierras asturianas pendiente de las inscripciones de sus jugadores. La situación parecía tensa, pero, poco a poco, empieza a esclarecerse. A principios de semana, solo habían alistados once futbolistas, y el viernes, pudo meter en sus márgenes competitivos a Andrés Fernández, convirtiéndose en el primer portero disponible para competir, y José Luis Morales. Carlos Álvarez, Andrés García y Jorge Cabello, quienes se han ganado su salto al primer equipo tras rendir excelentemente con ficha de filial, pudieron completar su inscripción en el día de ayer, para formar una expedición que no cuenta con una convocatoria en firme ni con la presencia de Pablo Martínez. Un día después de ser nombrado como capitán, la SER informó que el club aguarda un traspaso próximamente y por ello decidió que no viajara a Gijón. Jueguen los que jueguen, el Levante busca sus primeros tres puntos de la temporada sin la seguridad de si los logrará. No obstante, lo que garantizará siempre será competitividad. n