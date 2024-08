Pablo Martínez, sus últimos días como ‘granota’

El Levante está atravesando un momento complicado en términos económicos y próximamente de índole deportiva. El mero hecho de que hasta la víspera del debut en liga contra el Sporting de Gijón no se haya podido inscribir la plantilla al completo es un claro indicio de esa crisis que tarde o temprano estará resuelta. Uno de los nombres propios que se manejan en este mercado veraniego es, sin duda, el de Pablo Martínez, genio y figura del actual Levante UD.

El capitán que ha llevado al club a rozar con los dedos un nuevo ascenso en la 23/24, ahora será el encargado de aliviar las cuentas de la entidad por mucho amor y sentiment que tenga en su corazón por parte del Ciutat de València, y viceversa. El ‘10’ del equipo está en una situación límite, pues el Levante necesita dinero para inscribir a sus jugadores y el primer sacrificado por el bien del escudo granota es el madrileño. Es junto a Kochorashvili uno de los jugadores más valorados y pretendidos del club, pero, al contrario que el georgiano, no fue convocado contra el Sporting, un claro síntoma de que su futuro está fuera de Orriols.

Acercamientos

El Levante ha recibido una amalgama de acercamientos, sobre todo de España y de clubes de primera división, concretamente el Real Valladolid y el Rayo Vallecano, que habrían preguntado por un posible precio de salida que rondaría los 4 millones de euros. El club que estuvo más cerca de ficharlo fue el Valencia CF, que en el momento que se repasaban los documentos para formalizar el traspaso, el Atlético de Madrid echó el freno de mano a la operación Javi Guerra, y por tanto, la de Martínez por el club ché.

La salida del centrocampista supondría un alivio para la economía del club, pero, deportivamente hay un claro paso atrás al prescindir de un jugador con unos muy buenos números, que se complementaba perfectamente con sus cercanos sobre el césped y que portaba el brazalete de capitán con orgullo.

Tras la victoria en El Molinón por 1-2, Julián Calero fue preguntado acerca de la situación del jugador, que, viendo que no fue convocado, los presagios acerca de su salida son lo suficientemente esclarecedores. Pese a ello, Calero es muy optimista: «En la vida siempre hay que tener esperanza. Mientras no me digan que no es jugador nuestro, sigo confiando en que pueda quedarse».

En relación con las inscripciones y la temporal crisis dijo: «Si no es así es porque el club tiene alguna gestión que hacer inevitable. Porque si a mí me preguntan... Yo no quiero que se vaya Pablo». Sin embargo, el míster sabe que «es una cuestión económica» y «ahí el entrenador poco puede hacer».

Es decir, Calero tiene por seguro que Pablo Martínez estará fuera del Levante más pronto que tarde, pero optar por el optimismo y la épica que significaría que el jugador aún levantinista siguiera una temporada más y lograra el objetivo de ascender a primera división con el Levante UD hace de un entrenador el seguro de vida de un club que debe volver a su lugar.