Dos millones: el precio para inscribir a los que faltan

Se acerca la segunda jornada de La Liga Hypermotion y el Levante UD no ha conseguido formalizar una venta considerable que desbloquee la pasajera crisis de inscripciones. Por el momento ya ha habido dos salidas en las últimas horas: Dani Martín al Marbella FC en calidad de cedido, y el traspaso de Carlos Jiménez al Al-Qadsiah por una cantidad de 200 mil euros. Sumado a los 150 mil euros abonados por la cesión de Dani Gómez al Valencia CF, la cantidad monetaria sigue estando de momento muy por debajo de la necesaria para inscribir a los jugadores que quedan.

Tal como avanzó la Cadena SER, Vicente Iborra, leyenda levantinista, sabía que venía a un club que atravesaba un momento complicado, no solo deportivamente. El jugador criado en la cuna granota confiaba en que había mucho tiempo antes del cierre del mercado para poder inscribirle, pero se ha demostrado que el tiempo vuela y la primera jornada de liga ya fue disputada.

Todo apunta a que el sábado podría haber una mínima posibilidad de que se ingresen los más de 2 millones que se necesitan provenientes de la venta de Pablo Martínez, y a última hora, inscribir a los jugadores que quedan para estar a tono para el partido contra el Cádiz en el Ciutat de València. Sin embargo, las últimas acciones que ha acometido el Levante sobre el traspaso de Pablo Martínez concluyen en que la venta se retrasará más allá del 24 de agosto, día del duelo.

El jugador no fue convocado para el partido contra el Sporting de Gijón, de hecho, fue apartado del grupo para evitar riesgos. Ahora, el mediocentro madrileño ha vuelto a ser reintegrado junto al grupo para realizar los entrenamientos. Pese a ello, hasta el propio Pablo Martínez no está inscrito en liga, pues aun se necesitaría el dinero para inscribirle, y el hecho de hacer muchas ventas, pero de pequeña cantidad de ingresos, no paliará el virus que tiene el Levante. Otro de los futbolistas con mercado es Kochorashvili, pero este sí está inscrito y apunta a ser pieza clave en la estructura de Calero.

El elegido para salir del club

Pablo Martínez es el elegido para salir del Levante por muy calmadas que estén ahora mismo las aguas respecto a su posible traspaso al Valencia CF, Real Valladolid o Rayo Vallecano. Es el elegido, no por azar, sino porque es el único que realmente tiene un interés detrás por parte de varios clubes, y por parte del Levante, que necesita vender.

Quitar a uno supondrá inscribir a cuatro, y aunque esos cuatro no lleguen a mejorar a ese uno, para un Levante en lucha por ascender tener más fondo de armario siempre es bienvenido. Si finalmente no se consiguiera vender a nadie por esa cantidad, más de 2 millones, la opción ‘Z’ es volver a inyectar capital.

José Danvila, máximo accionista del club, tendría que ampliar el capital para solucionar la crisis. La inyección, en este sentido, debería ser del doble de lo que se necesite, en este caso para inscribir jugadores, ya que LaLiga computa las ampliaciones de capital por dos temporadas y no por una. Es decir, si la cantidad necesaria para terminar de una vez por todas la crisis que debe solucionarse antes del 30 de agosto es de 2 millones, Danvila tendría que abonar 4 millones.