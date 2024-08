Un punto que sabe a poco ante el Cádiz (1-1)

El Cádiz comenzó el partido con una intensidad mayor al Levante. Dominó los primeros compases del encuentro, llegando a generar peligro en un remate de cabeza que tuvo que detener Andrés Fernández, que se enfadó con su defensa por lo fácil que dejaron centrar al área. El club dirigido por Paco López tuvo varias llegadas al área levantinista, aunque no generó mucho peligro. Sin embargo, la tensión del conjunto cadista estaba constantemente en campo 'granota'. La primera ocasión del Levante apareció en el 13' con un juego combinativo por el centro del campo que dejó solo a Roger Brugué, pero David Gil logró atajar con éxito el disparo cercano al punto de penalti.

El Levante recibió un lavado de cara a partir de ahí, siendo más protagonista del juego en su estreno en el Ciutat de València. El Cádiz no se dejó achantar por los locales, pues un Joseba Zaldua ya con amarilla logró aprovechar un despiste de Sergio Lozano para enviar la pelota al área encontrando a un errático Chris Ramos. El Levante, pese a tener sus momentos de iniciativa seguía yendo a remolque del equipo andaluz que pasado el ecuador de la primera parte mantuvo a raya al conjunto 'granota' llegando constantemente al área. El Levante estuvo durante todo ese tiempo teniendo picos de máxima oportunidad, es decir, aunque no fuera el claro dominador del partido, hasta el momento era el que mejores ocasiones de gol generaba, todas, sin cantar el tanto.

El Cádiz tuvo su oportunidad rondando el minuto 28 con un disparo a bocajarro de Rubén Sobrino que logró desviar a córner un Andrés Fernández pletórico. De no ser por la pausa de hidratación el Levante no habría recibido ningún tipo de reajuste por parte de Julián Calero, que veía a leguas que su equipo llegaba al área, pero no era constante en el dominio de la pelota, no era el que marcaba los tiempos en el partido. El Levante reaccionó positivamente mediante un balón interior que dejó a Brugué con poco espcio para 'picar' el balón por encima del portero cadista que achicó bien el espacio. La segunda parte arrancó en una sintonía parecida.

El partido LevanteUD-Cádiz, en imágenes / Germán Caballero

El Levante continuó con su control del juego hasta que un envío lejano a un Morales que no se atrevió a disparar a primeras de cambio dejó con otra ocasión fallida, incluyendo una segunda jugada que Kocho envió fuera pero cercano al palo derecho de David Gil. El primer gol llegó en el 57’. Un envío de Rey a Carlos Álvarez tras un ataque del Cádiz dio pie a un contraatque del Levante. Álvarez aprovechó su velocidad para zafarse de un defesnor y envió un balón largo a Brugué. En primera instancia falló el disparo, pero un rebote alto tras la parada de Gil le ayudó a volver a rematar a puerta vacía anotando el primer gol de la tarde ‘granota’.

Veinte minutos más tarde, justo después del segundo receso por hidratación, Algobia ocasionó un penalti cuando trataba de despejar un balón dentro del área. El delantero del Cádiz fue inteligente posicionando su bota antes que Algobia en el esférico, lo que provocó un impacto en el pie de Chris Ramos. Alcaraz puso el empate en el electrónico al marcar el penalti por la derecha. Andrés Fernández adivió el lado, pero el ajustado disparo del centrocampista del Cádiz fue imparable. Pasados los noventa minutos el Levante sintió el apoyo de su afición que hizo del Ciutat una auténtica caldera. Un envío de Andrés García al área encontró un rematador que, lastimosamente, envió en los últimos segundos el balón al palo, dejando al Levante sumando un punto más contra un rival que consiguió reencontrarse tras el varapalo que recibió en la primera jornada de la liga.