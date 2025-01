«No puedo predecir el futuro, pero mi sueño es estar aquí siempre»

En medio de la peor racha del Levante esta temporada, ¿es momento de ver el vaso medio lleno o medio vacío?

No estamos en nuestro mejor momento porque hemos dado un nivel muy alto, pero vamos a darle la vuelta. Apretar, cargar pilas y afrontar con todo la segunda vuelta. Estamos muy motivados.

¿Qué le transmite el grupo?

La gente está muy comprometida e ilusionada. Todo huele muy bien. Nos queda Tenerife, pero, ante todos los rivales, hemos competido de tú a tú. Tanto los que juegan como los que no vamos en la misma dirección. Eso es muy importante. Si vamos todos a una estaremos más cerca del objetivo.

Lleva tres años defendiendo el escudo del Levante y da la sensación de que esta temporada es la que más feliz se siente.

Sin duda. Voy a trabajar contento y trato siempre de dar el cien por cien de mí. Estoy muy feliz. Le dedico 24 horas al fútbol. Me cuido, descanso y tengo mi vida tranquila y ordenada, con mi familia, mis asuntos y mi mujer, que me suma muchísimo. Tengo la sensación de que he encontrado mi sitio. Aquí soy muy feliz. Intento que la gente nunca pueda reprocharme nada, más allá de fallar algún gol.

Habla con mucho entusiasmo. ¿Siente que este puede ser el año del ascenso?

Sí, aunque intento no desgastarme en objetivos a largo plazo. Te quitan energía y son situaciones que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es el día a día y el partido a partido. No tiene sentido pensar en la jornada 42 si en la 38 estamos sin opciones. Hay que ganar encuentros, sumar de tres y trabajar centrados en el día a día. Cuando lleguen los últimos partidos veremos dónde estamos y por qué objetivos peleamos.

Termina contrato en 2026, pero se expresa como si quisiera estar toda vida en el club.

No puedo predecir el futuro, pero mi sueño es estar siempre en el Levante. Así lo siento. Cuando digo siempre me refiero a que, si puedo dar un nivel alto y aportar, quiero estar. Si las cosas van mal y la gente me odia no voy a molestar. Si llega ese momento seré yo quien dé un paso al lado. Siempre voy a hacer las cosas pensando en lo mejor para el club. Si lo mejor para el club es que yo esté con ellos estaré encantado y seré feliz.

¿Qué le pide al 2025?

El otro día visualicé con mi mujer lo que quería para el 2025 y lo pusimos en fotos. Fueron cosas muy buenas a nivel individual, colectivo y de club. Soñar en grande y, sobre todo, seguir por el mismo camino de trabajo y de ilusión. Le pido que las cosas salgan bien. Nos merecemos una alegría después de todo. Puede ser el año y siento que se puede dar. Si finalmente se termina dando seré la persona más feliz del mundo. Mi sueño es jugar con el Levante en Primera.

n