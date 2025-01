No hay mejor regalo que ganar el derbi valenciano

El Ciutat de València es un escenario donde los sueños se cumplen. Donde las ilusiones cobran vida en medio de su mística y del ambiente familiar y futbolístico que genera siempre que sus puertas se abren para ver a su Levante en acción. Siempre será un lugar especial. Y más, cuando se disputa un Derbi Teika que siempre despierta emociones en la capital del Turia. Orriols respira fútbol femenino por todos sus orificios y no dudará ni un instante en vestirse de gala para la ocasión. Sin embargo, a vísperas del 6 de enero, y de que Melchor, Gaspar y Baltasar se dejen ver por las calles de València antes de una ardua noche de trabajo repartiendo regalos por todo el mundo, los dos equipos apuran la redacción de su carta para pedirle a sus majestades tres puntos de vital importancia. No por el día ni el escenario, especial como pocos, sino por huir de una situación que les atormenta. El coliseo de Orriols será juez de lo que tendrán bajo el árbol en la mañana del 6 de enero: tres puntos de regalo… o carbón por no escapar del drama deportivo.

De hecho, ni Levante ni Valencia firman el empate. Tampoco lo hubieran hecho en la fecha programada en primera instancia, ya que, debido a los efectos de la Dana, los dos priorizaron volcar sus esfuerzos en ayudar a los afectados por el temporal que en asuntos deportivos. No obstante, en fechas donde abundan los deseos y los propósitos, ambos lo tienen muy claro: cambiar sus respectivas dinámicas no solo es prioritario, sino urgente. El Levante, medio año después de quedarse a un empate o a una derrota del Atlético de Madrid contra el Villarreal para meterse en Champions, ha sufrido un cambio de tendencia radical que le ha llevado a ocupar una posición fronteriza con el descenso, sumando los mismos puntos (nueve) que un Deportivo de La Coruña penúltimo en la clasificación.

Después de retomar la competición tras el parón por la Dana ganando en el último suspiro en el campo del Betis, su suerte no cambió en los enfrentamientos posteriores, cayendo en Buñol frente al Granada, perdiendo a domicilio contra el Madrid CFF y empatando en casa ante el Espanyol, en un encuentro donde un centro de Ángela Sosa, rematado por Teresa Mérida, fue palmeado por Romane con el esférico sobrepasando la línea de gol y sin que la acción subiera en el marcador. Pese a ello, la victoria en los octavos de final de Copa de la Reina frente al Sporting de Huelva da esperanzas a vivir una segunda vuelta más próspera; con el Derbi Teika como punto de partida y sabiendo que después, a domicilio, llegarán dos cocos: Real Madrid y Atlético.

El partido se disputa a las 12 horas. Ayer, los entrenadores de ambos conjuntos (Roger Lamesa, por parte del Levante UD y Cristian Toro por parte del Valencia CF) y las capitanas de ambos equipos (Paula Fernández por parte del Levante UD y Marta Carro por parte del Valencia CF), realizaron el tradicional posado de los cuatro participantes con las camisetas representativas de cada club. Paula Fernández subrayó la relevancia del derbi más allá de la clasificación. «Hay muchos pueblos que continúan sufriendo y lo están pasando mal. Espero que podamos dar una alegría a nuestra afición y empezar el año con buenas sensaciones», terminó