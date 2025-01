Andrés García: «No estoy en mi ‘prime’»

El lateral del Levante, Andrés García, admitió en declaraciones a medios del club el buen momento deportivo por el que pasa, tras haber deslumbrado en sus dos últimos partidos en LaLiga Hypermotion con dos goles brillantes, pero subrayó que, con 21 años, su objetivo es «seguir creciendo» para mejorar tanto en defensa como en ataque, porque piensa que aún no ha llegado a su mejor versión o ‘prime’. «No es que esté en mi ‘prime’ absoluto, yo lo que busco es la mejora continua. Si se da esta situación es mejor para poder ayudar al equipo pero lo que busco es seguir creciendo».

Andrés García se ha convertido en una de las revelaciones de la categoría tras marcar en las últimas dos jornadas, ante el Huesca y Tenerife. El lateral valenciano, con contrato hasta 2027, desveló el secreto de sus goles con la pierna izquierda. «Mi padre me aconsejaba jugar con las dos piernas y yo golpeaba a la pared o al frontón en mi pueblo. Al final me centro también en cómo estoy jugando los partidos y me veo en crecimiento constante, sobre todo defensivamente y en la toma de decisiones a nivel ofensivo», admitió.