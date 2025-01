Roger Martí: «No presioné para salir. Fue más bien al revés»

Después de dos años sin verse las caras con el equipo de su vida, Roger Martí tenía marcados en rojo los dos compromisos de esta temporada ante el Levante, pero una lesión en el peroné le imposibilitó jugar la ida en el Ciutat de València y, cuatro meses y medio más tarde, una torcedura en el tobillo le impedirá vestirse de corto en el Nuevo Mirandilla.

Es una situación que le duele al pistolero. «Desde que me fui no había vuelto a jugar en el Ciutat contra el Levante. Para mí fue un palo duro. Los últimos dos años no estoy teniendo suerte, me toca vivir la cara amarga del fútbol», comentó a Superdeporte Roger Martí, consciente de que el Cádiz se encuentra en un contexto que no le corresponde. «Jugador por jugador no tendríamos que estar donde estamos. Nos ha pesado mucho el descenso. Aún falta la segunda vuelta entera. Confío en que le podamos dar la vuelta a esto», explica.

Roger Martí vivirá el enfrentamiento contra el Levante desde la grada, pero sin olvidar la etapa más bonita y enriquecedora de su carrera profesional. En Orriols vivió momentos para el recuerdo y se doctoró como un goleador nato en la élite del fútbol español. Nadie olvida sus disparos a portería ni sus celebraciones. Tampoco su garra, aquella con la que se ganó al público un Ciutat, que se rindió a su figura siempre que se vestía de corto. Roger, dos años y medio después de su salida, tampoco. «Es el club que me hizo debutar. He tenido momentos increíbles como el ascenso a Primera División. Las temporadas con Paco López las disfruté muchísimo. Sin embargo, se me quedó la espina clavada con ese descenso que nadie se esperaba. Nos dolió muchísimo. Al Levante solo le puedo dar las gracias por todo lo que viví allí, siempre le desearé lo mejor». Unas palabras sinceras, llenas de cariño y sensibilidad granota, a pesar de cómo el club gestionó su salida del Levante. No fue su deseo, pero no le quedó más remedio que aceptarlo.

«La historia es que, según mi contrato, si un equipo de Primera División presentaba una oferta igualando mi salario hasta julio, el Levante estaba obligado a venderme o a pagarme ese salario en Segunda. El Rayo Vallecano, nada más terminó la temporada, presentó esa oferta. Entendí que el Levante no podía asumir mi sueldo de Primera División en Segunda y, en ese momento, sabía que tenía que salir. Rechazaron la oferta del Rayo Vallecano y, sabiendo que tenían que pagar mi salario de Primera División en Segunda, fue cuando me empezaron a buscar una salida. El que más pagó fue el Elche y fue al que me fui. En ningún momento presioné al club para salir, fue más bien al revés».

Feliz en Cádiz y con contrato hasta 2026, no sabe qué le deparará el futuro. No le cierra la puerta a su regreso al Levante, pero no quiere que sea de cara a la galería. «En el fútbol nunca sabes, pero soy el primero al que no le gustaría volver al Levante por volver. Si en un momento se abre la posibilidad y pienso que puedo aportar, se verá», finalizó Roger Martí.