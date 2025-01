Pablo Sánchez: "Estamos abiertos a fichar y a vender siempre que no debilite el equipo"

Sin hacer ruido, el Levante está a tres puntos del ascenso directo y a cuatro del líder.

Así es. Estamos a cuatro puntos de distancia del Almería, que parecía que iba a subir de calle, y haciendo un fútbol muy bueno. Este Levante me transmite mucho compromiso. Hay un detalle ante el Granada, que hablé con un jugador en concreto, que es cómo el equipo va a defender la jugada del gol que nos marcan después de fallar el 2-0. Cómo baja para tapar huecos y para evitar que nos marquen. El compromiso que tienen en cada esfuerzo y en cada balón es lo que más me llama la atención.

Julián Calero está siendo uno de los principales artífices.

Sin duda. A día de hoy podemos decir que acertamos con la decisión. Puede pasar lo que sea de aquí a final de temporada, pero su trabajo, compromiso y dedicación son innegociables. El equipo comprometido, cohesionado, unido y solidario que estamos viendo es el reflejo de lo que él quiere.

¿Ha visto la foto que ha circulado en redes de Julián Calero dándole un beso al escudo que hay en el césped del Ciutat? La publicó Pau Ballester, ‘speaker’ del Levante.

Lo vi en directo. Dice mucho del compromiso que tiene Julián Calero con el club. Incluso, me atrevería a decir que nos quiere como no ha querido a otros clubes. El Levante se hace querer: para la gente que trabajamos dentro, para los que somos del Levante y para los que lo descubren. Por eso hay que intentar crecer. La gente que viene al estadio se engancha. Ante el Granada invité a tres personas y me reconocieron que el Levante, el ambiente del Ciutat de València, el equipo y el club les encantó. Julián, con su gesto, lo está simbolizando. Va en nuestro ADN: cómo somos la afición del Levante, cómo representamos y dignificamos al club y cómo nos comportamos con la sociedad. Sin ir más lejos, cómo nos hemos volcado con los afectados de la dana. A la gente le llama la atención positivamente. Los levantinistas somos personas entregadas, lo damos todo.

¿Lo deportivo hace más llevadera la gestión y recuperación económica?

Somos un club de fútbol y eso es inevitable. Cuando el balón entra, todo lo demás es más fácil. Tenemos dificultades, pero cuando el equipo funciona es todo más llevadero.

¿Cuál es la radiografía actual del club?

Es complicada, como en las últimas fechas. Pero somos optimistas y estamos trabajando para que todo salga bien.

Se lo pregunto porque José Danvila, en la última junta, pronosticó «al 95 por cien un ejercicio en positivo» y, seis meses después, los trabajadores no cobraron sus nóminas a tiempo.

Cuando la situación es complicada siempre hay tensiones de tesorería. Ha habido un caso puntual en el que los trabajadores no pudieron cobrar a tiempo, pero esperamos que no se vuelva a repetir.

Voy por partes: ¿se ha cerrado el ejercicio 23/24 en positivo?

No lo hemos cerrado aún. Estamos esperando el informe de auditoría. Lo expondremos en la próxima Junta de Accionistas, que será probablemente en marzo.

Y, segundo, ¿por qué se llegó al extremo de tener a los trabajadores sin cobrar?

Por una cuestión sencilla. Cuando tienes menos ingresos cuesta hacer frente a los pagos, como en cualquier otra empresa. Ese desequilibrio en la tesorería nos hizo retrasar el pago de las nóminas.

¿No vender en verano ha sido el motivo?

Evidentemente. No conseguimos vender lo que esperábamos que el mercado de verano nos iba a dar. Ahí nace la parte fundamental de la falta de tesorería.

Además, Calero, en la rueda de prensa posterior al empate ante el Huesca, comentó que «debajo de las alfombras había mucho más de lo que se podía esperar». ¿Ha aparecido una deuda superior a la que asumió Danvila en 2023?

No. La situación la tenemos controlada. Sabemos lo que tenemos y lo que debemos. Vamos a afrontar todos los pagos. No es peor el escenario actualmente que el que nos encontramos. Danvila no se ha encontrado más agujeros de los que se encontró.

¿Cómo está Danvila tras una primera temporada caótica en lo económico?

Ha puesto su patrimonio al servicio del club. Ha depositado dinero hasta donde ha sido necesario para que el Levante siga funcionando. Todos los levantinistas tenemos que agradecerle ese esfuerzo que ha hecho. Está muy ocupado, pero convencido de que vamos por el buen camino. No nos tenemos que desviar ni un ápice de la línea marcada. No para de trabajar. Es alguien extremadamente espléndido. Ahora está en el mundo del fútbol y lo está dando todo. No vamos de farol.

Recientemente firmó un préstamo para hacer frente a las nóminas de los trabajadores y otros pagos. ¿Es así?

Así es. Firmamos un préstamo de 5 millones y medio para afrontar pagos que tuvimos que hacer el mes pasado.

¿Cuál es la línea marcada que ha mencionado anteriormente?

El objetivo es equilibrar el club, independientemente de la categoría en la que milite. Si es en Primera División mejor, pero si es en Segunda, tiene que ser el mismo. Tenemos que devolver al Levante a la sostenibilidad y encontrar el equilibrio. Es nuestra prioridad.