Sánchez: «Ando loco por entrar y disfrutar del aura»

Manu Sánchez es la última incorporación a las órdenes de Julián Calero, que ya pudo contar con él durante el entrenamiento de ayer. El andaluz aterrizó el martes en Orriols para cubrir el lateral derecho, huérfano tras la baja importante de un Andrés García rumbo a Inglaterra. No será tarea fácil para el aspirante, aunque desde el club tienen plena confianza en uno de los viejos conocidos del técnico azulgrana. El lateral militó en las filas del madrileño en la 19/20 mientras dirigía al Rayo Majadahonda. Ahora, se repite la historia pero defendiendo otra camiseta. Elástica que ya pudo enfundarse en su presentación y con la que, carné de socio en mano, pronunció sus primeras palabras en el Ciutat de València.

Se mostró «contento» y muy «ilusionado» de afrontar su mayor desafío con «muchas ganas». Describe esta aventura como «un sueño hecho realidad» y de la que solo queda mirar hacia delante y andar. Cabe recordar que la competición de plata es todo un reto para el jugador procedente del Gornik Zabrze polaco, puesto que la máxima categoría española en la que había militado era la antigua 2ªB.

Precedente que no preocupa ni a la directiva ni a Calero, que apuestan por la proyección de un jugador al que ya tenían echado el ojo. «Conozco a Julián y él me conoce a mi de nuestras etapas anteriores. Es una persona muy pasional que entiende la unión y la fuerza para establecer una estructura firme que permita avanzar. No importa al ritmo que se vaya dando. En este caso, el equipo va volando», explicó el diestro a las cámaras del club.

«Ando loco por entrar y poder disfrutar de ese aura que se respira. Es un fútbol que me beneficia y que disfruto mucho», confesó Manu.