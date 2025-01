Manu Sánchez: «Estar aquí es una gran oportunidad»

La nueva incorporación en el mercado de fichajes invernal del Levante UD, Manu Sánchez, fue presentado ayer ante los medios de comunicación en el Ciutat de València. El futbolista sevillano estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Pablo Sánchez, quien dio la bienvenida al nuevo jugador granota. «Te vamos a ayudar para intentar conseguir los objetivos, te vas a sentir como en casa y seguro que juntos vamos a conseguir los retos que nos hemos marcado», indicó el máximo dirigente del Levante UD.

En primer lugar, el nuevo jugador levantinista quiso agradecer al club la confianza depositada en él, así como reconocer que «es un gustazo» estar en el Levante, reconociendo esta como una «gran oportunidad». El lateral derecho aseguró durante su presentación como nuevo jugador del Levante que su actitud sobre el terreno de juego es ser «alegre» en el aspecto ofensivo y admitió que fichar por el equipo valenciano se convirtió en su prioridad cuando conoció que existía esta posibilidad. «Mi manera de expresarme en el campo siempre es hacia adelante y ahí es donde creo que tengo que aportar, más allá de todas las cosas que implica ser lateral derecho. Mi desarrollo siempre ha sido ser un lateral alegre», dijo Manu Sánchez a los medios durante su presentación.

El futbolista sevillano, que firma por el Levante hasta junio de 2026 procedente del Górnik Zabrze polaco, restó importancia al hecho de que vaya a afrontar su primera experiencia en el fútbol profesional en España, todo ello tras la marcha de Andrés García al Aston VIlla, quien estaba cuajando una gran temporada desde el lateral derecho. «Vengo a jugar a fútbol y es lo que vengo haciendo todos estos años. Estoy con muchas ganas con normalidad. No creo que cambie nada. Tomé la decisión de salir al extranjero e implica un desarrollo personal también en el que me he sentido muy a gusto pero con esta opción mi intención era volver aquí», comentó el exfutbolista del Castellón y Unionistas de Salamanca, entre otros equipos.

«La semana pasada empezamos a entrar en contacto y para mí se convierte en una prioridad. Todo el mundo en el fútbol sabe lo que supone jugar en el Levante y puse todo lo que está en mi mano y por eso estamos hoy aquí», agregó.

Además, Manu Sánchez insistió en que está completamente recuperado de la lesión en los aductores que sufrió en Polonia entre septiembre y diciembre de 2024 y se alegró de reencontrarse en el Levante con el entrenador Julián Calero después de haber coincidido en 2020 en las filas del Rayo Majadahonda. «Su personalidad es la misma, pero al igual que los jugadores los entrenadores van evolucionando y se van encontrando más a su mejor versión. Estamos en un contexto totalmente distinto, lo siento muy confiado en su trabajo, en su manera de hacer las cosas y con capacidad de transmisión. El equipo va en una dirección y ese es el camino», afirmó Manu Sánchez sobre su nuevo técnico.