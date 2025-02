Dos tropiezos que complican el ascenso

A estas alturas de la película ya no sorprenden los giros de guión propios de la Liga Hypermotion. Partidos trampa ante rivales del otro extremo de la clasifiación, que acaban escapándose por detalles, dejando puntos por el camino que, a la postre, acaban siendo decisivos. Que no sorprenda no quiere decir que no molesten, del mismo modo que los tropiezos levantinistas de las últimas dos semanas, han sido más que evitables.

Una derrota, tras siete jornadas invicto, ante el Racing de Ferrol, penúltimo clasificado, en el Ciutat de València, donde el Levante no había perdido todavía un partido. Astros alineados para que sucediese lo menos probable en el duelo de hace ya una semana. Con la derrota en mente visitó el equipo La Rosaleda, consciente de la importancia de volver a sumar de tres. Con el penalti transformado por Pablo Martínez parecía que así sería, pero Álex Pastor se encargó en el 68’ de truncar los planes granotas.

Un empate que deja al equipo pendiente de lo que haga el Oviedo esta noche ante el Eldense. Si ganan los de Calleja, superarían y echarían al Levante fuera de los puestos de play-off. Un hecho anecdótico, por la jornada en la que sucede, pero que podría añadir un grado de nerviosismo innecesario.

Dos tropiezos que avivan fantasmas y situaciones del pasado, pero que a nivel clasificatorio no suponen un gran retroceso. El Levante, a expensas de lo que haga el Oviedo, acaba la jornada a tres puntos de los puestos de ascenso directo y a cinco del liderato, que posee el Racing con 48 unidades. Siete equipos en un escasísimo margen de cinco puntos, los que ha dejado escapar el Levante la última semana de competición.

Sin embargo, hacer un drama de la situación o tirar piedras sobre el propio tejado granota no parece ser la mejor solución. «No quiero negativos a mi lado», advertía Calero en la previa del encuentro. La realidad es que, pudiendo ver el vaso medio vacío, son muchos los puntos por disputarse y las oportunidades que tendrá el Levante hasta final de temporada.

Para volver a la senda de la victoria el Ciutat vuelve a ser decisivo. En primer lugar ante el Real Sporting en el duelo del próximo domingo a partir de las 14 horas. Un equipo de Gijón que aputra sus opciones de engancharse al grupo de arriba en la lucha por el ascenso. Posterior a ese encuentro, la vuelta de Alessio Lisci a Orriols con un Mirandés, inmerso de lleno en la lucha por el ascenso.

Dos duelos en el Ciutat que, acompañados a duelos directos como el Almería-Elche de la próxima jornada, deben servir par air restando la diferencia con algunos rivales e ir aumentándola con otros.

No saldrán de la Comunitat Valenciana en el próximo mes, pues viajará hasta Elda a comienzos de marzo, y recibirá al Cartagena en los próximos encuentros. Un mes para dejar atrás cualquier tipo de fantasma, afrontarlo con el optimismo necesario y encarar el tramo final de la temporada en las posiciones privilegiadas de la tabla clasificatoria. Eso sí, habrá que ver si a final de temporada, los puntos ante Ferrol y Málaga no continúan en lel pensamiento granota.