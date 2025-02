Es momento de ilusionarse de una vez por todas

Volver al Ciutat de València siempre será un sinónimo de alegría. La felicidad de jugar en casa para el Levante es incomparable al resto de emociones que vive en su rutina y en su vorágine futbolística. A veces, llega a ser necesario. Terapéutico, incluso. Y en un momento de la temporada donde la igualdad entre los que compiten en Segunda División es cada vez más estrecha, los de Julián Calero regresan a su hábitat natural con la intención de que reine la paz en su grada y de que la ilusión por ascender a la élite del fútbol español no solo aumente, sino que posea altos niveles de ensueño. No es una utopía el hecho de subir a Primera División tratándose del Levante. La sexta posición se encuentra a solo un punto de distancia y la segunda, que da acceso a los cielos del fútbol español, a cinco. Sin embargo, si la afición tiene un regusto amargo por el puesto actual de los de Julián Calero, es por su sensación de que su equipo, talentoso y con múltiples recursos como pocos en la categoría, tiene capacidad para estar más arriba. Todavía duele la derrota en casa frente al Racing de Ferrol por lo que significó y por el golpe que supuso. No obstante, el Levante necesita unión. Necesita fuerza. Y, sobre todo, la confianza de que están en el camino que permite celebrar un ascenso a final de temporada.

Dos semanas después de su último batacazo como local, y tras sacar un punto en su visita al Málaga, el conjunto comandado por Julián Calero recibe al Sporting de Gijón en el que será un duelo directo por el ascenso. Los asturianos, con un Rubén Albés que ha sufrido cinco derrotas y ha cosechado un empate en las seis veces que se ha enfrentado al Levante, están siete unidades por debajo de los granotas y buscan engancharse a la pelea por lo civil o por lo criminal. El objetivo, más allá de la trascendencia de la victoria, pasa por dejar atrás a un aspirante, estrechar el cerco de los candidatos y sacar los codos en una zona alta de la clasificación sobre la que el Levante quiere pivotar hasta el final, sin renunciar a dar el salto a una de las dos primeras posiciones. Pese a ello, recuperar las sensaciones previas al tropiezo contra el Ferrol en el Ciutat de València, y volver a implantar la fortaleza que permitió a los levantinistas hacer de su estadio un auténtico fortín, también es fundamental. Sobran los motivos para dejarse la piel sobre el césped y, sobre todo, creer que el ascenso, con este equipo, es una posibilidad.

Calero, en la víspera del encuentro, cree que el Sporting de Gijón es «muy competitivo. Será un partido complicado que tenemos que competir muy bien y con mucha ilusión por hacerlo en casa para ganar el partido», aseguró en rueda de prensa. Pendientes de la disponibilidad de Giorgi Kochorashvili, de cara a un partido al que Algobia volverá a la convocatoria tras evolucionar favorablemente de su lesión y en el que Roger Brugué no estará disponible por problemas físicos, el técnico está «abierto a cualquier posibilidad. Intento poner a los jugadores que nos ayuden a ganar. Tengo una plantilla lo suficientemente competitiva para variar puestos y sistemas. El que pienso que nos ayude a ganar jugará». Cualquier ayuda será bienvenida. El Levante entra en un tramo de la temporada donde cada punto será vital. Donde cada detalle marcará diferencias. Tres puntos en juego que no solo servirán para recuperar energía e ilusión, sino también para volver a pisarle los talones al ansiado ascenso a Primera División.n