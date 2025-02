El Levante paga caro su falta de acierto en casa

No hay resultado más inoperante en el mundo del fútbol que el empate. Pocas veces genera satisfacción. Siempre despierta condicionantes que desembocan en la lástima de no haber conseguido la victoria. Lo vive el Levante siempre que pierde puntos en su camino hacia la cima futbolística. Y más, en casa, donde construyó un fortín sobre el que solidificar su sueño de ascender a Primera División. La ilusión se mantiene. Nunca desaparecerá. Va en el haber del seguidor levantinista, cuya existencia no se entiende sin su deseo de competir contra los mejores. Sin embargo, la falta de acierto condenó al equipo de Julián Calero en su escalada hacia la parte alta de la clasificación después de empatar contra el Sporting de Gijón (0-0). No fue el día más lúcido de los de Julian Calero. Tampoco es más práctico, pero su energía y espíritu combativo siempre le lleva a generar oportunidades. No obstante, Rubén Yáñez, a base de paradas meritorias, frustró a un equipo con la pólvora mojada y al que no le queda más remedio que seguir intentándolo. Solo a base de empeño se acercará al ascenso.

El Levante nunca entenderá de situaciones imposibles, aunque sepa que el transcurso de las jornadas dificultará, cada vez más, la consecución de los triunfos. Nunca tirará la toalla ni se dará por vencido, independientemente de que tenga mejores o peores partidos. Pero sabe que su sueño de subir a Primera División tiene un único camino: insistir y no dejar de creer. En el Ciutat de València los sueños se cumplen y los de Julián Calero lo saben. Es, de hecho, es escenario sobre los que impulsarlos. Todo pasa por casa. Por ello, el partido contra el Sporting de Gijón tuvo tintes de trascendencia. Y más, sabiendo que, su última vez en Orriols, dejó la decepción de caer ante un Racing de Ferrol en descenso. No tardaron en probar los guantes de Rubén Yáñez, quien le sacó una fuerte mano a José Luis Morales en los primeros compases del choque. No en vano, al Levante le costó generar más de lo habitual. Su adversario, mientras, se cerró en defensa y buscó la velocidad de sus hombres más ofensivos, con Jordy Caicedo como principal arma para generar peligro en la meta defendida por Andrés Fernández.

Partido atascado

Sin embargo, dio la sensación de que el partido estaba atascado. El Sporting de Gijón, más allá de un remate con la cabeza de Caicedo que se fue por arriba, no intimidó, y el Levante, a su vez, nunca terminó de precisar sus acercamientos. Un remate al lateral de la red de Manu Sánchez, al filo del descanso, puso picante a una primera mitad sin emoción, donde el conjunto de Julián Calero tiró más de corazón que de cabeza. Pese a ello, al Levante no le quedó más remedio que dar un paso hacia adelante si no quería retroceder en su objetivo de subir a la élite. Arrancando desde la banda e internándose hacia línea de fondo, José Morales buscó la llegada en segunda línea de Iván Romero sin suerte, pero activó a un Levante mucho más reconocible, pero al que le faltaron ideas. Aun así, aguantó el tipo cuando el Sporting de Gijón amenazó con desestabilizar el ambiente, obligando a Andrés Fernández a sacar una mano providencial a un disparo de Nico Serrano en el 55’.Pese a ello, se dio todo para vivir un día festivo, con las bandas de música invitadas sumándose a la fiesta de un Ciutat de València que nunca dejó de remar por los suyos.

El equipo sintió el aliento y buscó el gol con ahínco, sobre todo, en el último cuarto de hora. Tanto por parte de sus jugadores, con Morales topándose con Yáñez y Forés picando un mano a mano que se marchó, como infortunio visitante. Orriols, tras un despeje defectuoso hacia portería contraria de los de Albés, casi cantó el primero. Casi tan cerca como cuando Forés, en boca de gol, vio cómo Yáñez se hizo grande para negarle su primer tanto como granota. El Levante puso todo de su parte, pero terminó pagando su falta de acierto obteniendo un empate que sabe a poco.