«El partido a partido es la única verdad que existe»

Las ruedas de prensa de Julián Calero en las últimas semanas han dado más ‘juego’ que incluso muchos de los partidos del cuadro granota. Reconducir eso será seguramente igual de importante que la racha de resultados que ha llevado al cuadro granota de jugar por entrar en ascenso directo ante el Racing de Ferrol hace escasas semanas a verse fuera de la promoción de ascenso. Después de aquella cita pasó lo de los «agoreros» y acto seguido el tema Espí. Ahora, el Mirandés puede significar el punto de inflexión a una historia que debe poner fin. Esa en la que están creciendo las dudas, pero que deben asumirse como una mala racha y solo eso. El técnico de hecho lo tiene claro. ««Nos está costando y veremos si nos toca el domingo que sería necesario. Estamos tranquilos y súper seguros de lo que estamos haciendo. No me va a bajar nadie de que todo va a salir bien. Sigo convencidísimo», finalizó.

«Nos está costando como a todos. Con un puntito más de acierto, no de suerte, tendríamos más puntos y en una situación más bonita. Pero estamos para pelear por todo y con los mejores», agregó Calero, que lamentó que Pablo Martínez vaya a estar casi un mes de baja por una lesión muscular.

Además, el preparador madrileño admitió que no tienen «un goleador de 20 goles» pero destacó que en el equipo «hay gente que se acerca muy bien al gol» y mandó un mensaje optimista al entorno. «Hemos plantado cara a todos los equipos que se han puesto enfrente y somos capaces de superar a cualquiera. Somos el equipo que menos ha perdido de la categoría, estamos a cuatro puntos del líder y eso quiere decir que estamos haciendo cosas bien», indicó.

Por su parte, sobre el Mirandés, el entrenador aseguró que es el mejor equipo de la categoría y explicó que si va primero es por méritos propios. ««El Mirandés es el mejor equipo de la categoría, no es alabar ni echar flores. Digo lo que pienso porque creo que en la proporción de sus posibilidades con lo que está haciendo es espectacular el rendimiento del Mirandés», dijo en la rueda de prensa previa al partido.

«Cuando vas primero te pasan cosas buenas porque lo provocas, ellos están con la flecha hacia arriba. Lo primero que hay que hacer es felicitar la grandísima temporada que está haciendo el Mirandés, algo espectacular», agregó.

Calero continuó con los piropos al rival. «Es para quitarse el sombrero, están haciendo un trabajo increíble y no es casualidad que sean líderes. Está siendo el mejor equipo, está haciendo muchísimas cosas y darle la enhorabuena», subrayó. n

Carlos Corberán compareció en sala de prensa antes del partido contra el Atlético de Madrid, clave en las aspiraciones por la permanencia y complicado a partes iguales. El preparador valencianista, que se mostró con el mismo discurso de siempre en cuanto a la ilusión con la que su equipo afronta el duelo, se deshizo también en elogios hacia el proyecto colchonero, su plantilla y su entrenador, Diego Pablo Simeone: «Es un grandísimo rival, un grandísimo equipo. No es casualidad que opten a todas las competiciones todavía, están inmersos en poder ganar tres competiciones. Eso habla del gran entrenador, del nivel de la plantilla y dónde están, pero mañana jugamos en Mestalla», señaló, poniendo en valor el factor competitivo que brinda a los valenianistas jugar como local en el coliseo de la avenida de Suecia.

El técnico de Cheste no dejó pasar ninguna oportunidad de elogiar el trabajo de Simeone, así como declararse seguidor de la doctrina del «partido a partido» que se popularizó a gran escala con la primera liga del argentino con el Atlético: «Es la única verdad. El partido que tienes delante es el único que tienes, es el único que importa. No existe otra mentalidad que la que hizo famosa Simeone, porque es la única verdad», señalaba Corberán. También expuso su deseo de que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde y de ser parte de ese proceso: «Yo tengo un nivel de deseo, de ilusión y de compromiso para recuperar la grandeza de este club y cumplir los objetivos. En eso me entrego, vivo en el presente y en él me vacío», aseveraba. Corberán no escatimó en el elogio... pero no dejó escapar tampoco la oportunidad de reforzar la confianza en sus futbolistas después de los últimos resultados: «Los partidos positivos previos ayudan a que el equipo aumente en confianza, pero sobre todo, veo al equipo muy concentrado cada día en dar lo máximo. Veo al equipo entrenar con la intensidad que quiero, eso te da más opciones de crecer», señalaba el mister.n