Miñambres se va del Levante: «Uno puede aceptar una rebaja, pero no un rebajón»

El ya exdirector deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, explicó este miércoles ante los medios de comunicación los motivos de su salida del club valenciano, además de puntualizar que estaba dispuesto a aceptar una rebaja salarial en su contrato que finalizaba en junio de 2027 como ya se le había comunicado, pero que no podía aceptar «un rebajón».

Felipe, en una rueda de prensa en el estadio Ciutat de València, aseguró que su marcha del Levante, club al que llegó en el año 2022, se debe a que el consejero delegado y máximo accionista de la entidad, Pepe Danvila, le trasladó que para continuar debía rebajarse el sueldo.

«Me dijo que la cosa estaba mal y que tenía que haber un cambio en mi salario pese a tener dos años más de contrato. Había que cambiar las cifras. Le dije que vale, que lo veíamos. Me manda un whatsapp con una reducción de contrato muy drástica y que eso no lo puedo aceptar». comentó sobre el máximo accionista.

Miñambres llegó al cargo de director deportivo del Levante en febrero de 2022 y con él, aunque con un equipo que no había confeccionado ni tampoco había elegido al entonces técnico, Alessio Lisci, el conjunto granota bajó a Segunda División.

Ya con el leonés al mando de la confección de la plantilla, el conjunto azulgrana no logró el ascenso ni en la temporada 22-23 ni en la pasada, en la que tras despedir a Javi Calleja en febrero de 2024 él mismo se sentó en el banquillo hasta el final de la temporada.

«Se firmó un nuevo contrato cuando bajé a entrenador, donde se añadió dos años más, pero se quitan cláusulas y se firma un contrato el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2027» a lo que añadió también: «Yo me hubiese quedado. Yo no quiero irme. Trataremos de llegar al acuerdo definitivo, pero yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar».

Preguntado por lo que ha pasado, Miñambres no se escondió: “No le encuentro una explicación al tema, me da tristeza no estar hasta el final”, fueron sus palabras.

Además de la cifra en economíca, las formas de la comunicación de la oferta, a través de un mensaje de WhatsApp de Danvila y una posterior videollamada terminaron de decantar la balanza para que el leonés se sintiese ofendido por la propuesta, lo que finalemente le dió el empuje para su salir del club: «Me manda un whatsapp con una reducción de contrato muy drástica y eso no lo puedo aceptar. Fui a casa de Pablo para hacer una vídeollamada, seguimos hablando y no encontramos un punto de entendimiento. No entendí que se me renovara hace un tiempo con las cantidades y habiendo una reducción».

Además responió lo diguiente al ser preguntado sobre si estaba decepcionado con alguien: «Con Danvila porque entiendo que sea una opinión diferente. No entiendo el momento. Estoy triste por cómo se ha desarrollado y se pueden hacer las cosas en determinadas formas y tiempos».

También translado lo siguiente a la prensa en referencia al máximo acionistra: «Cuando uno ha puesto tanto dinero es muy difícil ponerse en su lugar. A partir de ahí, es diferente al resto que estamos cobrando del club. Yo no hubiese tomado esa decisión y no la acepto. Sé lo que he hecho y las cosas en las que nos hemos equivocado. Hemos acertado en bastantes y otras hemos fallados. Es complicado acertar siempre en tres años. Ojalá haber ascendido el año del Alavés».

Sin ninguna duda, una salida dolorosa por como se da y por la situación que atraviesa la entidad.