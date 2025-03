Estela Carbonell: «Si nos salvamos será el triple de bonito que el año pasado»

¿Cómo afrontas el derbi?

Aparte de ser un derbi, es que cada partido ya es una final. Da igual que sea contra el Valencia o cualquier otro equipo de la liga, pero es verdad que se le suma la parte emocional y que se juega en Mestalla.

Duele ver al Levante a cinco puntos de la salvación.

Sí. Llevo casi cinco años en Levante y yo lo siento de esa forma. Nunca hemos vivido esta situación. Siempre hemos estado acostumbradas a vivir otro tipo de presión, como entrar en Champions, pero ahora nos ha tocado vivir esta situación.

Llevas bastantes años en el Levante. ¿Cómo vives este contraste?

Recuerdo el año pasado un final de temporada muy bonito, a pesar de no entrar en Champions. Es verdad que hemos perdido bastantes jugadoras importantes y ha habido bastantes cambios pero, a pesar de todo, seguíamos con la misma ilusión. Hemos intentado no perderlo, pero la situación se ha dado así. Estoy segura de que cuando lo consigamos va a ser el triple bonito que el año pasado.

¿Qué crees que le está faltando al equipo?

Debemos creer todas más en nuestras capacidades. Lo demostramos contra el Barça. Tenemos una presión que es la permanencia, pero tenemos que intentar que eso no nos quite nuestro juego, sino salir a lo que tenemos que hacer todas juntas.

Hablando de goles, tú vienes de marcar un auténtico golazo contra el Betis.

Realmente quería ponerla al área, pero se dio que la portera estaba bastante adelantada.

Tengo la sensación de que llevas toda la vida en el Levante.

Empiezo en el filial y, con suerte, me dan confianza para estar en el primer equipo. He vivido esas temporadas de poder estar disputando Champions, pero yo fui entrando en el grupo poco a poco. No obstante, este año es el primero que empiezo a sentirme más parte del equipo.

Y en un contexto de élite.

He tenido la suerte de aprender de todo eso. Con 16 años ya vas a convocatorias de tu equipo que va a jugar Champions en el estadio o a Lyon. Ahora lo piensas y dices: todo lo que hemos vivido y yo he tenido la suerte de estar presente. De los 16 a los 19 años me ha tocado vivir de lo mejor del fútbol y ahora me toca aprender de esta situación.

¿Qué aprendiste de todas esas oportunidades?

Muchísimas cosas. Con 17 años no sabía gestionar ciertas cosas, como la presión. Ellas te lo hacían mucho más fácil y yo ahora, intento transmitirles a las jugadoras con menos experiencia lo que a mí me gustó que me enseñaran.

¿Se puede decir que ha dado un paso al frente?

Un poco de todo. Cuando te sientes parte, tienes más titularidades, te sientes más parte del equipo, adquieres una responsabilidad de querer hacerlo bien y de querer mantener al equipo donde siempre se ha merecido. Adquieres la confianza de que si estás ahí es por algo. No dejan de ser casi cuatro años desde que debuté con el primer equipo.

¿Qué siente por el Levante a día de hoy?

Siento lo mismo que desde el día que llegué. Ahora incluso más, porque estoy más involucrada. Siento esos valores de humildad, de piña, de que todos somos una familia, tanto chicos como chicas.