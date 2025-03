La presente semana del Levante no se pudo entender sin la frenética y apoteósica victoria ante el Eldense. Los tres puntos obtenidos en Elda dieron un impulso al equipo de Julián Calero hacia su sueño de volver a Primera División y ninguno quiere que el ritmo se detenga. El camino es claro y las victorias deben ser la vitamina sobre la que alimentar la ilusión de competir contra los mejores del panorama nacional. Todos los integrantes de la plantilla lo saben, pero el técnico pretende que los suyos no confundan los estados de confianza que dan los triunfos. Ganar en el Nuevo Pepico Amat fue un auténtico subidón, pero no quiere que la euforia se traduzca en relajación ni en el pensamiento de que hay encuentros fáciles en la categoría de plata.

Por ello, Julián Calero va con todo a por el Cartagena, último de la clasificación y a 19 puntos de la permanencia. «Los chicos son responsables, pero hay que tener cuidado con los estados de confianza. Está bien tener seguridad en lo que haces, pero no relajarte. Cuando menos te lo esperas el fútbol te da un hachazo. Si el estado de confianza se convierte en dar espacio al rival y en relajarse será perjudicial», dijo Calero durante su comparecencia en rueda de prensa.

La batalla por el ascenso

Una victoria siempre es sinónimo de felicidad. La rutina de trabajo, a pesar de haber estado marcada por las fuertes lluvias, no mermó la alegría que supuso remontar ante el Eldense en el tiempo de descuento y conseguir tres puntos vitales en la batalla por el ascenso.

«La semana ha ido pasada por agua. Nos ha hecho variar el plan, pero el equipo está con ilusión y con ganas. Esas victorias siempre fortalecen al equipo y es importante tenerlo con esa energía. Vamos a ver si podemos competir el domingo y seguir sumando victorias. No nos conformamos, queremos más», aseguró el técnico madrileño.

No obstante, Julián Calero desconfía de un Cartagena que conoce bien después de dirigirlo durante tres cuartos de la temporada pasada y salvarlo por la puerta grande. El contraste entre el Cartagena de Julián Calero y el actual es grande, ya que su distancia de 19 puntos con la permanencia a falta de 39 por disputarse provoca que la salvación suponga un auténtico milagro, pero el entrenador levantinista no admite relajaciones. Los tres puntos en juego son fundamentales para mantener la llama del ascenso a Primera.

Pendiente del ‘23’

«Espero un Cartagena competitivo. Lo veo por el cariño que le tengo. Tenemos que hacer muy bien las cosas. Hay que seguir luchando por un objetivo bonito. Al fondo del túnel vemos una luz bonita más que ánimo de revanchismo por lo sucedido ante el Racing de Ferrol. Lo que quiero es que mis jugadores sean positivos y busquen cosas positivas», comentó el entrenador, que sigue sin disponer de Manu Sánchez por lesión, recupera a Dela tras cumplir sanción y que estará pendiente de si podrá contar con Pablo Martínez después de que el 23 haya vuelto a los entrenamientos esta semana.