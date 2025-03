Primer triplete de victorias del curso para el Levante UD

El triunfo del pasado domingo ante el Cartagena en el Ciutat de València significó la tercera victoria consecutiva para el Levante por primera vez en la presente temporada y la segunda plaza del campeonato, posición de ascenso directo a la máxima categoría. Es más, hay que remontarse hasta febrero de 2023 para encontrar la última vez que la entidad ‘granota’ encadenó un triplete de triunfos ininterrumpidos.

De hecho, en esa misma temporada, la 22/23, consiguió su última clasificación para los playoffs de ascenso a Primera División. Y a pesar del mazazo que supuso aquella derrota en la final, fue innegable el gran rendimiento del cuadro levantinista durante aquella campaña, que le valió por un tercer puesto empatado a puntos con Las Palmas, segundo clasificado en promoción de ascenso directo.

Ahora, los de Calero siguen la misma hoja de ruta con una gesta reciente al alcance de muy pocos equipos en esta categoría. La máxima igualdad que se respira en la competición hace muy difícil mantenerse regular y encadenar varias victorias seguidas.

Prueba de ello es la inestabilidad en lo alto de la tabla, que ha visto hasta a seis equipos diferentes en los puestos de ascenso directo en las tres últimas jornadas. El Levante no dormía en puestos de ascenso directo desde la jornada 12 después de su victoria en Granada y gran parte de culpa la tiene el ‘ecosistema’ implantado por Calero.

El ambiente que se respira en el vestuario ‘granota’ traspasa los límites del fútbol. Como ellos mismos han calificado en más de una ocasión, se trata de una gran familia peleando por un objetivo común. La comunión que tienen los futbolistas con Calero es mayúscula. El grupo tiene fe ciega en su entrenador y van todos a una con cada decisión que toma el míster.

En el vestuario del Ciutat son conscientes de que el compañerismo es uno de los valores más importantes en el equipo. Valor que transmite el entrenador a sus pupilos y que estos se encargan de reflejarlo sobre el campo. El Levante no tiene cabida para ningún futbolista desentendido y muestra de ello es la capacidad de adaptación y compromiso para hacer frente a las suplencias. Son muchos los futbolistas con nivel para entrar en el once azulgrana y que quizá no están gozando de demasiados minutos. A pesar de ello, la gestión de grupo del técnico roza la excelencia, obteniendo el 100% de sus jugadores cuando pisan el terreno de juego, independientemente de los minutos.

Una burbuja ascendente

Es tal la atmósfera en la que vive este ‘nuevo Levante’ que ha sido capaz de aislarse por completo, como si de una burbuja se tratara, de la crisis en la que se ve inmerso el club. La delicada situación económica que atraviesa la entidad de Orriols no es ninguna novedad, aunque se ha visto agravada con los recientes despidos y la salida de Felipe Miñambres del club. Aún con todo, el sueño del ascenso provoca que se destine toda la energía a remar en una única dirección y apoyar al equipo en su hazaña de volver a Primera División.

Tanto la afición, cuerpo técnico, jugadores y resto de eslabones que forman el levantinismo, son conscientes de que en estos momentos lo más importante es ayudar en lo deportivo, siendo el ascenso una de las grandes oportunidades para subsanar las arcas ‘granotas’.

El calendario que tiene por delante el equipo de Calero se presenta clave en la pelea por el ascenso. Huesca, Castellón, Almería y Racing son los próximos rivales de la entidad ‘granota’ en liga, siendo todos menos los de Castalia rivales directos en la lucha por la promoción a Primera División.