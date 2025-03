Sergio Lozano: "Estoy viviendo lo que soñaba a los 10 años"

¿Qué tal se encuentra?

Muy bien. La verdad es que se está viendo que el equipo está compitiendo, que estamos todos juntos, y que estamos con el míster. Estamos compitiendo todos y dando el nivel que tenemos que dar, ya sea jugando desde el inicio o partiendo del banquillo.

El liderato, junto a la gran dinámica de resultados, hace que la ilusión se haya instalado en Orriols de cara al tramo final de competición.

Sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que intentar ganar lo máximo. Hay que estar tranquilos e ir partido a partido. Nos sentimos muy cómodos y sabemos la idea del míster.

¿Cómo ve al grupo?

El vestuario, a nivel personal, es muy bueno. Los más veteranos siempre están ayudando a los más jóvenes y los jóvenes están siempre por la labor de trabajar, poniendo siempre buenas caras. La clave de que este año estemos arriba parte de la unión del vestuario.

¿Está viviendo todo lo que soñó de pequeño?

Sin duda. Cuando iba al Ciutat de pequeño mi ilusión era jugar con la camiseta del Levante. Para mí esto es estar en una nube, pero mantengo los pies en la tierra. Sabiendo que tengo que dar lo mejor de mí para seguir estando en el Levante.

¿Cómo recuerda su llegada a la cantera del Levante?

Tenía grandes canteras detrás, pero me tiró la familia, que casi todos eran del Levante. Eso también hace mucho. Cuando tu familia es de un equipo tienes la ilusión de que te vean defendiendo su escudo. No hay nada más bonito que eso. Cuando fui a firmar ya me di cuenta de que, por lo que vi y lo que me enseñaron, era un club muy familiar. Me decanté por mi familia y por tenerlo cerca de casa, que era lo que mejor me iba a venir. Se juntó todo.

Supongo que le haría mucha ilusión a su familia.

Mi familia, por parte de madre, es de Nazaret y son del Levante. Cuando iba al colegio o a la falla eran todos del Levante. Iba al estadio vestido entero con la equipación. Son recuerdos de los que me acuerdo muchísimo. Con 10 años era recogepelotas en el Ciutat y veía al primer equipo con el sueño de llegar y que me viera mi familia.

¿Qué recuerdos tiene?

Recuerdo mucho el ascenso de 2010, lo viví como recogepelotas. Fue emocionante poder disfrutarlo en el estadio y después ir al Ayuntamiento celebrándolo con todos los levantinistas. Fue muy bonito.

¿Qué le decía su abuelo por aquel entonces? Fue utillero y masajista del Levante durante los años ochenta.

Mi abuelo siempre se mantuvo siempre al margen. Nunca me metió la presión de que me fuera al Levante, pero, desde bien pequeño, me regalaba pelotas y todo tipo de productos del Levante. Sin embargo, me decía que su sueño era que hiciera lo que no había hecho él, que fue jugar en el Levante. También por eso estoy muy contento de estar aquí. Sé que, allá donde esté, se sentirá muy orgulloso de su nieto.

¿Le contaba muchas anécdotas? Cuatro meses antes de fallecer, vio a su nieto marcar en el Ciutat, aunque fuera con la camiseta del Villarreal B.

Sí, muchas. Me contaba anécdotas de Cruyff, de cuando lo trataba. Lo vio mi abuela. Mi abuelo, por una cuestión de salud, no pudo. Pero, aunque fuera contra el Levante, mi abuela se alegró mucho de que su nieto pudiera jugar en el Ciutat de València y de que hiciera gol. Yo estaba muy ilusionado por jugar en el Ciutat, pero lo que quería era hacerlo en el Levante. Cuando le dije que firmaba por el Levante se puso muy contenta. Y, en mi primer partido como local, tuve la suerte de marcar y poder dedicárselo a mi abuelo.