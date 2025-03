"Si disfrutamos del camino, estaremos preparados para ser líderes"

Con el liderato entre manos tras cuatro victorias consecutivas el Levante recibe en el Ciutat de València al CD Castellón. Con el precedente de la derrota en Castalia (2-0), los de Calero buscarán en el día de mañana a partir de las 14 horas prolongar su buena dinámica, conociendo lo que habrán hecho perseguidores suyos como Elche o Racing de Santander.

Un liderato que el Levante no ostenta desde la jornada 7 de competición. En aquel entonces, el conjunto granota encadenó un empate y dos derrotas consecutivas después de ocupar lo más alto de la tabla. "Si el liderato se convierte en una mochila, apaga y vámonos. El liderato tiene que darte confianza, seguridad y libertad para hacer cosas que en otras circunstancias es una presión", afirmó Calero en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico granota aseguró que "no todo el mundo vale para ser primero en la vida, no todo el mundo vale para liderar algo. La madera de los futbolistas ahí, tenemos jugadores con experiencia y otros con hambre. Hay que disfrutar del camino y lo estamos intentando hacer. Si somos capaces de hacerlo, estamos preparados para ser líderes."

Sobre los aspectos a mejorar, Calero dejó claro que "hay fases en la que tenemos que ser más constantes y contundentes en ambas áreas", valorando positivamente la "línea de trabajo constante esta a temporada."

Enfrente estará un equipo orellut que ya fue capaz de superar al conjunto levantinista en su visita a Castalia. Sobre el rival Calero deginió al Castellón como un equipo "alegre, dinámico y agresivo para ir a por el partido". Pese a no esperar "el mismo partido" que el disputado en el feudo albinegro, el técnico madrileño si cree que se tratará de un encuentro "entretenido entre dos equipos que buscan ganar".

Preguntado por la evolución de Manu Sánchez y el rendimiento con Georgia de Kochorashvili, Calero aseguró que el lateral "podría entrar en la convocatoria". Sobre el internacional georgiano Calero reconoció que no vio el partido entero , "pero sí algunos highlights y su gol". "No creo que descanse con su selección. Si fuera seleccionador también le pondría y querría que descansara con su club" afirmó.