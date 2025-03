Oriol Rey da el salto en busca del ansiado ascenso

Julián Calero tuvo altas expectativas en Oriol Rey desde el inicio de la temporada. El técnico buscó moldear sus cualidades para adecuarlas no solo a contextos de elevada exigencia, sino también para llevarlos a la máxima excelencia, con el objetivo de que marcase diferencias sobre el terreno de juego. «Me exige agresividad y segundas jugadas. Que no todo es tener el balón en los pies. Si lo añado a mi juego, estaremos en condiciones de dar un salto», confesó el ‘20’ en Superdeporte a principio de curso.

Seis meses después de sus declaraciones, el centrocampista se ha convertido en el eje sobre el que se sostiene el juego de su técnico y uno de los culpables del óptimo rendimiento de su equipo, cuyas cinco victorias consecutivas le han catapultado a la cúspide de la tabla y a soñar con el ascenso a Primera División, tras haber dado un salto en el apartado físico y potenciado sus facetas futbolísticas durante el desarrollo de la competición.

El ‘20’ levantinista abarca registros que le ubican como uno de los mejores futbolistas de la Segunda División en su puesto. Su cambio de mentalidad, sostenido con su objetivo de dar un paso al frente, y sumado a la intención del cuerpo técnico en diseñar, sobre todo en términos de esfuerzos, a un centrocampista total, le colocan como una pieza de alta trascendencia en el dibujo de su entrenador. Los datos respaldan al catalán.

Además de sumar un umbral de minutos similar a su último ante el Miranda de Ebro, y transmitiendo la sensación de que completa los 90 minutos con mayor firmeza y soltura desde que pisó el fútbol profesional, Oriol responde en el campo tanto con balón como sin la posesión del esférico. Con un promedio de 49 pases por encuentro, acierta en el 87,1 % de sus intervenciones, no llega ni a un balón perdido por choque (0,39) y, en términos de recuperación, rebaña el cuero a sus rivales en un promedio de hasta 5,25 recuperaciones por partido. Estadísticas que respaldan a un Oriol que ha sido titular en todos los partidos salvo en Huesca, donde salió en el 74’, y contra el Deportivo de La Coruña en el Ciutat, donde no estuvo convocado.

La mejor versión de Oriol Rey coincide con un momento de la temporada en el que está a tres meses de acabar contrato con el Levante. Con el club teniendo la posibilidad de prorrogar su estancia en Orriols dos campañas más, ambas partes se han emplazado a entablar las negociaciones una vez finalice la temporada pese a que las conversaciones están en fase de inicio.

El futbolista, feliz de vivir en València, orgulloso y encantado de representar a una entidad de la talla del Levante, y entusiasmado con el reto de ascender a Primera División, es consciente de que no le faltarán intereses, pero por su cabeza no pasa otro escenario que no sea el de subir a la élite y seguir muchos años defendiendo al bando granota. Es su máxima ilusión y no descansará hasta conseguirlo. Si mantiene el rendimiento que tanto ha encandilado al levantinismo estará muy cerca de lograrlo. «Aquí soy feliz y estoy muy a gusto. Ya me sentí como si estuviera en casa el año pasado, imagínate ahora que la sintonía con el equipo y el cuerpo técnico es muy buena. Ojalá estar muchos años aquí. Y si puede ser en Primera, mucho mejor», dijo el ‘20’ en Superdeporte.