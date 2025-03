Pubill: «Estoy convencido de que el Levante volverá a Primera»

El viaje de Marc Pubill por el primer equipo del Levante, después de desarrollar sus virtudes como lateral derecho desde las profundidades de la Ciudad Deportiva de Buñol, fue intenso y breve a partes iguales, pero, más allá de su identidad granota y su condición de canterano, dejó una huella imborrable en el levantinismo no solo por su proyección y futuro prometedor, sino también por cómo se dejó la piel y dignificó el escudo siempre que se enfundó la elástica del Levante.

Este sábado vivirá un partido especial.

El Levante siempre estará en mi corazón. Siempre lo voy a seguir y lo voy a querer, pero, aunque me duela, espero ganarles este fin de semana. Para ascender necesitamos ganar el sábado.

¿Cómo ve al Levante desde fuera?

El Levante está en un buen momento y en un gran estado de forma. Están arriba por algo, pero el Almería está preparando muy bien el partido. Les vamos a plantar cara.

Siendo canterano desde los 15 años, tendrá buenos recuerdos de su paso por el Levante.

Tengo grandes recuerdos del Levante. Me he llevado muchos y buenos amigos. Tengo muy buenos recuerdos de la residencia, del Juvenil, del filial, del primer equipo, de los entrenadores… Con especial mención a Alessio Lisci y a su staff… La afición, que siempre me apoyó en todo momento… Siempre creyeron todos en mí. Pese a ello, me fui con la espina clavada de no ascender.

¿Cómo recuerda su llegada a la cantera?

Llegué en Juvenil y me encontré con un gran cuerpo técnico, que era el de Alessio Lisci. Aprendí un montón con ellos y, la verdad, es que hicimos una gran temporada. Después, él subió con el filial y yo fui detrás de él. Estuve el año del Juvenil, que lo acabé en el filial y, al año siguiente, empecé con el filial y acabé con el primer equipo. Sinceramente, no solo aprendí mucho con ese cuerpo técnico, sino que también me hicieron muy feliz y me hicieron el jugador que soy a día de hoy.

¿Cómo de importante es Alessio para usted?

Alessio siempre fue un entrenador que confió en mí. Tenemos una relación muy bonita. Él creyó en mí poniéndome de titular contra el Valencia y, gracias a eso, he llegado hasta donde estoy. Le agradezco todo lo que me está pasando. Y todo lo que me pueda suceder se lo voy a agradecer siempre a Alessio.

Fue el que le hizo debutar en Primera. ¿Cómo recuerda aquel derbi ante el Valencia?

No me lo esperaba. Alessio no me dijo nada hasta dos horas antes del partido. Me enteré justo en la charla previa en el hotel. Desde entonces estuve muy nervioso hasta el inicio. Cuando empezó estuve un poco acelerado, pero, a medida que fue avanzando el partido, me fui soltando más. Salí muy feliz, a pesar del resultado.

A pesar del descenso, aquella temporada le curtió mucho como jugador.

A nivel personal fue una gran temporada por el debut en Primera División y por cómo crecí como profesional. En lo colectivo no fue la mejor por no conseguir la salvación, pero terminé contento.

¿Le dolió que no continuara como entrenador del Levante?

Me afectó, evidentemente. Creía en él y sentí que estaba más que capacitado para asumir el reto de devolver al Levante a Primera División. Se cortó la continuidad que me estaba dando, pero, después de empezar la temporada sin competir, la acabé jugando y teniendo protagonismo. Con Nafti me costó entrar en dinámica. Solo jugué un partido con él. Cada entrenador tiene unas preferencias y un tipo de jugador por posición. Quizás no creía que era el futbolista que necesitaba para el lateral, pero no le guardo ningún rencor. Siempre he creído en el trabajo y en el esfuerzo. Así fue desde el primer minuto. Aunque no tuviera participaciones seguí entrenando al máximo y esforzándome como el que más. Al final terminé convenciendo al míster y logrando la continuidad que necesitaba.

No continuó en el Levante debido al no ascenso. ¿Se acuerda mucho del desenlace de su última temporada en Orriols?

Sí. Me acuerdo mucho. La verdad es que fue muy duro para todos los granotas. Fue un día que recordaremos siempre por el dolor que nos causó, pero estoy convencido de que el Levante volverá a Primera División, que es donde se merece estar, y quedará en el olvido.

¿Sintió que tenía que salir sí o sí debido a la delicada situación económica?

El club estaba en una situación económica mala. Mi salida fue lo mejor para los dos. Para mí supuso un regreso a Primera División y para el Levante un ingreso de dinero que necesitaba. No obstante, no quería marcharme a cualquier precio. Tuve muchas opciones de salir cedido a otros clubes, pero, si no beneficiaba al Levante, no iba a aceptar. Con la oferta del Almería decidimos dar el paso porque era lo mejor también para el Levante.

Sin embargo, su vuelta a Primera División no cumplió con las expectativas.

El equipo entró en una dinámica muy mala, similar a la del Levante cuando debuté en Primera División. Cuando firmé no parecía que íbamos a vivir una temporada así porque el Almería hizo un proyecto muy ilusionante. Sin embargo, el fútbol es muy mental. No solo nos costó salir de esa dinámica tan negativa, sino que no terminamos logrando la salvación.

¿Se esperó ir a los Juegos Olímpicos?

Santi Denia contactó conmigo para decirme que me mantuviera en forma durante el verano porque estaba en la prelista y que, en caso de ir convocado, quería que estuviera preparado. Estuve entrenando todo el verano por si me llamaba, pero no me lo esperaba. No era algo que creyera que fuera a pasar, pero nunca perdí la esperanza. Viví de esa esperanza y entrené sin descanso. Cuando salí en la lista, la alegría fue impresionante. Me puso muy feliz. Encima conseguimos el oro, que, para mí, es lo más bonito que hay en el deporte. Es algo que se va a recordar toda la vida.

No obstante, ¿se esperó seguir un año más en el Almería?

Habían opciones para salir, pero el hecho de no marcharme del Almería también fue una posibilidad. Siempre estuvo en mi cabeza el escenario de estar jugando en Elda el 8 de septiembre sin ningún tipo de problema y dando lo mejor de mí. No obstante, es cierto que, por cómo fue el verano, sí que me esperaba haber salido.

¿Por dónde pasa su futuro?

Mi futuro pasa por el presente. El presente es que el sábado jugamos contra el Levante y que tenemos que ganar ese partido si queremos lograr el objetivo de ascender a Primera. Mi futuro pasa por luchar en mi presente.

¿En ese futuro entra el Levante?

Sí. El Levante siempre será mi casa. Sería muy bonito volver. Me gustaría conseguir cosas bonitas con el Levante en un futuro.