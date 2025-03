El Levante mide su techo en Almería

La grandeza se mide en la mentalidad. A falta de 10 partidos para que acabe la competición, el Levante ha reforzado su condición de equipo grande y se ha postulado como un rival a batir en la categoría. Ha demostrado no solo no tener miedo del adversario que tiene enfrente, sino también ir con decisión a por los partidos sin tener en cuenta el contexto. Su entrega, compromiso y fe le ha llevado a conseguir una racha que le ha catapultado a la cúspide de la clasificación y a soñar con una temporada inolvidable.

Ahora, el Levante, que ya afronta finales, quiere ponerse a prueba ante todo un Almería para calibrar tanto su potencial como su ambición, aunque no le falte hambre de gloria en ninguno de sus costados. Los granota buscan esta noche dar otro paso hacia el ascenso a Primera ante un rival que no pondrá facilidades, pese a que no se encuentre en su mejor momento.

El Almería se sitúa nueve unidades por debajo del Levante y suma dos derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos. Las señales de alarma en el Power Horse Stadium son fuertes y con razón. Mantienen prácticamente a la totalidad de la plantilla que descendió a Primera División, con el único objetivo de mantener recursos procedentes de la élite para regresar a la máxima categoría del fútbol español por la vía rápida, y transmiten una versión tan vulnerable que les ha llevado a descolgarse, en este tramo de la competición, de los puestos de cabeza. «Estamos a tiempo, pero hay que sacar ya los partidos. Va a ser un partido en el que tenemos más que perder nosotros que ellos», aseguró Rubi, quien tiene la duda de si podrá contar con Leo Baptistao y Robertone.

Cualquier resultado adverso para el Almería sería un retroceso de grandes dimensiones para subir de manera directa, pero en Orriols poco importa lo que suceda a su alrededor. Líderes en la clasificación y en ilusión, el Levante, con la única baja de Algobia, buscará meter la sexta marcha consciente de la dificultad que supondrá, pero convencido de que tienen herramientas para hacerlo y mantener el sueño de ascender a Primera.