El Levante UD rozó un triunfo que habría supuesto un golpe de autoridad en Segunda División, pero un polémico penalti lo dejó sin premio en el Power Horse Stadium.

Pablo Martínez, capitán del conjunto levantinista, no ocultó la decepción tras el partido: «El equipo se va dolido por esa acción, que es un poco rara, pero nos quedamos con la segunda parte que ha hecho el equipo, que ha plantado cara en un campo que es muy complicado, donde sabíamos que iba a costar».

El Levante llegó a Almería con la mentalidad de reafirmar su liderato y sumar tres puntos clave en la lucha por el ascenso. «El Levante sale a ganar en todos los campos. Es líder, queremos seguir ahí arriba y había que demostrarlo y pelearlo hoy», aseguró Pablo Martínez.

El partido estuvo marcado por una acción evitable, por parte de Ignasi Miquel, que decidió el encuentro. El capitán granota se mostró sorprendido por la decisión arbitral: «A mí, sinceramente, no me ha dado ninguna explicación. He preguntado a la línea, no me ha sabido responder qué pasaba».

Pese a que la derrota , el Levante ya piensa en su próximo compromiso contra el Racing de Santander. «Lo que ha pasado ya no vuelve, entonces, bueno, pensar desde ya en el Racing de Santander. Hay que aprender de lo que ha pasado. El Levante va a estar ahí y lo va a demostrar el domingo», afirmó con convicción el centrocampista.

Si algo ha demostrado este equipo es su capacidad para reponerse de los golpes. «Este equipo tiene carácter y al final lo de hoy hay que normalizarlo y pensar en Santander», recalcó el madrileño.