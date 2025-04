Mentalidad ganadora para un partido vital

El mes de abril, en el ecosistema del fútbol, es sinónimo de relevancia. Es el periodo donde los objetivos, más que definirse, se acercan o se alejan. Sin ser definitivo, pero es el mes en el que las ilusiones no solo cobran sentido, sino que también adquieren un tono de realidad. De que los sueños, si se luchan como si no hubiera un mañana, se pueden hacer realidad. Las piernas pesan inevitablemente. Incluso, pueden llegar a temblar ante la sensación de que cada paso, cada acción y cada carrera puede ser de carácter vital en las aspiraciones de un club. El Levante, que en sus últimos años vive de ilusiones con tal de huir de su cruda realidad, es consciente de que tiene en su mano la posibilidad de dar el salto que le devolvería a su felicidad más absoluta. Al escenario donde desaparecen los males, por mucho que, para alcanzar dicha meta, haya que superar obstáculos tan duros como complicados debido a que en Segunda División no hay rival pequeño.

Sin embargo, el enfrentamiento de esta tarde entre el Levante y el Racing de Santander no entiende de situaciones diminutas. Más allá de que se crucen dos entidades gigantes, como pocas en el panorama del fútbol español, el duelo que se llevará a cabo en el Ciutat de València medirá al segundo y al tercer clasificado en medio de una batalla titánica por ascender a Primera División, donde nadie quiere dar su brazo a torcer, pero en la que los detalles marcarán la diferencia y, sobre todo, donde será capital tener la cabeza fría para afrontar la multitud de emociones y sentimientos que se vivirán en el tramo final de competición. No obstante, los futbolistas dirigidos por Julián Calero, después de perder en Almería la racha de cinco victorias consecutivas, quieren confirmar si su mentalidad está a la altura de lo que manifestó su entrenador tras vencer de forma épica contra el Eldense. «Los equipos grandes hacen esto. Tenemos que empezar a considerar al Levante como un grande. Eso está en la cabeza», dijo el entrenador granota.

De hecho, el conjunto levantinista, además de pretender tres puntos que le quiten el sabor amargo que le provocó la derrota contra el Almería, y con las bajas por sanción de Ignasi Miquel y de Algobia por lesión, debe demostrarlo frente a un rival de campanillas tras una semana un tanto atípica. El traspaso de Giorgi Kochorashvili al Sporting de Portugal, anunciado en la noche del lunes a cambio de 5,5 millones de euros más 2 en variables, marcó los días previos de un partido que genera ilusión entre una afición que, a pesar de los golpes, no negociará esfuerzos en su batalla por conseguir un ascenso a Primera División tras garantizar un ambiente de gala en Orriols. Nada tumba las ganas de vivir una vuelta a la élite tras el terremoto, más por el momento que por las formas, de la venta de Kochorashvili. La donación de sangre fue exitosa y la campaña del pack de entradas ha sido sobresaliente, superando las 1000 ventas. El partido de la jornada será en un Ciutat de València que quiere ser una caldera. Que quiere llevar en volandas al Levante hacia la élite del fútbol español.