Tirón de orejas antes del ‘sprint’ final

Hacía tiempo que el Levante UD no sufría un mal fin de semana, pero este último sí lo fue. No es motivo para venirse abajo ni para encender todas las alarmas, pero tampoco se debe pasar por alto a falta de únicamente cinco jornadas para que se decida todo en Segunda División. El conjunto granota cayó este sábado por un gol a cero en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, y lo hizo disputando uno de los peores partidos de los últimos meses y de la temporada en general. Al equipo pareció faltarle ambición y valentía para salir a dominar a un equipo que, sobre el papel y por plantilla, es peor. En algún tramo, el equipo desprendía la sensación de firmar el empate y los fantasmas del conformismo, que tanto daño han hecho en temporadas anteriores, vuelve a asustar a la afición granota.

La derrota duele todavía más teniendo en cuenta que el Oviedo todavía es un rival directo. De hecho, el Levante tenía la oportunidad de dejar definitivamente en la estacada al conjunto asturiano en caso de llevarse los tres puntos, pero el triunfo local redujo la diferencia en la clasificación a cuatro puntos. Tampoco fueron positivos el resto de resultados de los candidatos al ascenso. Si bien el Elche no pudo pasar del empate y no logró aprovechar el tropiezo granota, Racing de Santander y Mirandés sí se hicieron con los tres puntos en sus respectivos partidos, por lo que la pelea por el ascenso directo se aprieta todavía más. Ilicitanos, granotas y racinguistas siguen siendo los máximos favoritos para ocupar las dos plazas que permiten subir a Primera sin previo paso por el playoff, pero Mirandés y Oviedo siguen haciendo presión por detrás y no van a arrojar la toalla.

A golpear la mesa

LaLiga Hypermotion no da tregua y el Levante UD tiene pronto la oportunidad de olvidar la derrota ante el Oviedo y volver a demostrar que es un equipo que merece el ascenso. El próximo domingo, a partir de las 14 horas, el Ciutat vuelve a vestirse de gala para llevar en volandas a su equipo en un partido ante el Tenerife en el que únicamente sirven los tres puntos. Los de Calero necesitan volver a la senda de la victoria cuanto antes para no transmitir dudas y dar un golpetazo encima de la mesa. El técnico granota, tras caer en el Tartiere, avisaba: «Hay que tirar hacia adelante. Dependemos de nosotros para cualquier cosa, así que voy a ser optimista. Ya que hemos llegado hasta aquí no vamos a regalar nada. Mi equipo no se va a rendir».

Sin demasiadas ganas de quedarse anclado en el pasado, Calero dejó claro que ahora lo primordial es el último tramo de liga con cinco jornadas pendientes, empezando por el enfrentamiento ante el ‘Tete’: En el último sector se marca la diferencia y esta vez (contra el Oviedo) no lo hemos hecho. Nos quedan 5. Este ha pasado y hay que ir a por lo siguiente». El técnico sabe que está ante una gran oportunidad de devolver al Levante a Primera y ahora debe convencer al vestuario de que el toque de atención en Oviedo sirva para aprender de los errores y no para hundirse.