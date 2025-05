El Ciutat es la primera parada hacia el ascenso

El cielo de la Primera División se encuentra a tres partidos de distancia para el Levante. Un escenario inmejorable, casi de pura fantasía para una parroquia que, a principio de temporada, firmó con sangre clasificarse para el playoff, pero que ve cómo su equipo se ha ganado el derecho de depender de sí mismo de cara a un desafío que despierta miles de ilusiones en Orriols. El sueño de regresar a la élite está cerca de convertirse en realidad después de que el conjunto de Julián Calero diese un golpe de autoridad el pasado fin de semana en Elche. Solo valía ganar, con tal de seguir en ascenso directo, y los futbolistas granotas dieron un recital en el estadio del líder no solo para afianzarse en la segunda posición de la clasificación, sino también para demostrar que están capacitados para dar el salto a la máxima categoría. Fueron tres puntos inolvidables, pero la Segunda División, aunque esté llegando a su conclusión, no acepta confianzas ni relajaciones. El Levante todavía no ha conseguido nada por mucho que la emoción, ante la posibilidad de volver a Primera, se haya desparramado por todos los rincones del levantinismo. No obstante, partidos como el del Albacete son los que impulsan las ilusiones en el fútbol. Los que no se han de desaprovechar. Los que dan sentido a un año cargado de trabajo, constancia y sacrificio.

El conjunto de Julián Calero, es más, se ha ganado el derecho de disputar partidos cuya consecuencia sea una recompensa de muchísimos quilates. El primero de los tres que faltan para que termine la competición, y para determinar si el Levante militará en Primera División la próxima temporada, es contra el Albacete. Un contrincante con el que, a base de encuentros heroicos desde que los granotas descendieron en 2022, se ha protagonizado una digna rivalidad y de las que enganchan al aficionado. A favor de los locales juega que los precedentes son muy favorables, ya que el cuadro levantinista le ha ganado cinco de los últimos siete partidos y lleva diez sin perder contra los manchegos. Además, en el recuerdo de la afición del Ciutat de València aún permanecen las semifinales del playoff de ascenso a Primera División de la temporada 2022-2023, selladas con un global de 6-1 para los granotas tras exhibirse tanto en el duelo de ida como en el de vuelta. Por ello, Orriols quiere sumar a su repertorio un duelo más para el recuerdo. Y quiere hacerlo sin que nadie se quede atrás y generando un ambiente digno de la trascendencia del partido.

Sin Iván Romero por lesión, y con la duda de Kochorashvili y Cabello, el Ciutat de València cuenta las horas para llevar en volandas a su equipo tal y como ha acostumbrado durante toda la temporada, pero, ante el Albacete, el coliseo levantinista aspira a convertirse en una auténtica caldera. Apenas quedan 1000 entradas por venderse y el cartel de ‘no hay billetes’ está cerca de colgarse en los exteriores del estadio, después de que el triunfo en Elche disparase los niveles de ilusión y de entusiasmo y de que todo el levantinismo fuese consciente de la magnitud del partido ante el Albacete. En segunda posición, dos unidades por encima del Mirandés, quien ocupa la tercera plaza, el Levante tiene la oportunidad de dar otro golpe de efecto. Ganar significaría poner pie y medio en Primera División. Y no existe otro escenario que no sea el de sumar de tres para una afición que volverá a llenar el templo granota. «Agradecido, porque sé que van a estar ahí y les suplico que nos apoyen en todo momento y que no cesen en ningún momento para que no haya ni una sola duda ni en el equipo ni en ellos. El estadio tiene que estar lleno de banderas y bufandas. Pero esto es un juego difícil y como te pongas a celebrar cosas antes de conseguirlas vas apañado. Trabajo, humildad, ilusión y respeto con la dificultad que va a tener cualquier partido y este más», dijo Calero en rueda de prensa.