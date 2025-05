Calero ya supera a Calleja a falta de dos jornadas por disputarse

Julián Calero está muy cerca de hacer historia en el Levante UD y devolver al club a la élite del fútbol español. El técnico madrileño, que ha hecho de su equipo una máquina de ganar partidos, especialmente en tardes importantes, dejó el pasado viernes a los suyos a un paso de la gloria sumando 73 puntos en su casillero de puntos, una cifra que atesora un gran mérito... y que permite al entrenador levantinista superar el registro de Javi Calleja, que hace dos campañas estuvo muy cerca también de lograr el ascenso en un curso en el que sumó 72 puntos y no subió de forma directa porque tenía perdido el golaveraje particular contra la UD Las Palmas y luego se quedó a las puertas por el fatídico penalti anotado por Asier Villalibre en la última ronda de la promoción de ascenso.

El mérito de Calero de superar este registro es enorme. Primero porque el equipo ha contado con menos recursos económicos y segundo porque lo ha logrado en 40 jornadas, con todavía dos por jugarse y que pueden servir para ponerle la rúbrica a la temporada con un ascenso tan esperado como merecido.

El entrenador, que se mostró muy contento tras el partido porque empieza a ver cerca el final del trayecto, instó a la prudencia: «Puede ser una temporada muy bonita, pero de verdad que he visto golpes muy fuertes en esta categoría», dijo un Calero que está haciendo un trabajo impecable y que en el vestuario ha trasladado «tranquilidad» a sus futbolistas para seguir firmes y centrados en conseguir el objetivo de subir a Primera, porque no se puede «celebrar nada» hasta que no se logre.

Tras la victoria de este viernes ante el Albacete (1-0), el Levante sellará el ascenso a Primera División si gana la próxima jornada en El Plantío al Burgos y el CD Mirandés pierde o empata alguno de sus dos próximos partidos. Si el Levante suma los tres puntos en Burgos, se colocará con 76 puntos y, con esa cantidad, solo podría superarle el Mirandés si el equipo que dirige Alessio Lisci, que ahora es tercero con 68 puntos, gana sus tres partidos hasta el final de temporada.

El Mirandés, con quien el Levante tiene igualada la diferencia de goles particular, pero tiene a su favor el cómputo general de tantos, se enfrentará al Córdoba como visitante mañana lunes y al Almería en Anduva en la siguiente jornada del campeonato. Ni el Racing de Santander, que es cuarto con 67 puntos y tiene perdida la diferencia de goles particular con el Levante, ni el Real Oviedo, quinto con 66 puntos, podrían adelantar al Levante si éste se coloca con 76 puntos. Estos dos equipos, como el Mirandés, todavía tienen por jugar un partido más que el equipo valenciano.

Al Levante incluso podría servirle un empate o una derrota en El Plantío dependiendo del resultado que obtengan sus rivales en la jornada de este fin de semana y en la próxima y penúltima del campeonato, cuyo horario todavía no está definido. n