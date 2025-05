"Es absurdo pensar que es un partido cualquiera"

El partido ante el Burgos no es uno más para el Levante. Cuesta darle normalidad a la cita de este fin de semana en El Plantío, después de que Julián Calero haya insistido en ser prudentes a lo largo del maratón de la Segunda División al ser consciente de que en el fútbol, si te confías, puedes sufrir batacazos dolorosos. El técnico ha abogado siempre por tener los pies en el suelo, tanto en los momentos más ilusionantes como en las crisis más tormentosas. No obstante, es incapaz de esquivar la emoción que se respira en la València granota por ver al Levante ascender, motivo por el cual le quitó clichés a la visita del Levante a Burgos y habló sin paños calientes. Es el partido, en caso de victoria, que puede llevar a su equipo a la élite del fútbol español. «No es un partido cualquiera, es absurdo querer engañar a nadie. Sabemos la transcendencia y, por tanto, estamos todos con la ilusión que se palpa en el ambiente. Solamente hay que darse una vuelta por la ciudad y por las zonas que nos movemos para ver la ilusión de la gente. Tampoco el desplazamiento de gente que va a haber es normal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un partido muy importante y que vamos a tratarlo como tal», dijo Calero en rueda de prensa.

El entrenador madrileño es consciente de que será un día cargado de emociones, donde los transistores que se sintonicen desde El Plantío echarán humo, pero busca que su equipo no se desvíe de lo que sucederá sobre el terreno de juego. Pretende que sus jugadores actúen focalizados y sin presión, compitiendo como hasta la fecha y sin menguar ni un centímetro de su entrega ni de su capacidad para doblegar a sus adversarios. «Sabemos que, a nivel de juego, tenemos que acertar para estar tranquilos. Queremos que no sea una mochila en nuestra espalda que nos impida ser nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es estar tremendamente firmes y hacer las cosas muy bien, porque vamos a tener un partido muy difícil». De hecho, Julián Calero, por mucho que el Burgos llegue a su encuentro con el Levante con los deberes de la salvación hechos, piensa que su rival afrontará el choque con el único objetivo de lograr los tres puntos. «El Burgos no es un equipo que espera atrás, se adapta muy bien a todos los ecosistemas. Es capaz de dominar, de jugar directo, de defender en bloque medio, de ir a la presión alta... Va a ser un partido muy igualado, en el que hay que estar muy metido para competir bien».

Ambiente de El Plantío

Sin embargo, Julián Calero, a título personal, vivirá una jornada cuya montaña rusa de sentimientos será intenso. Se juega el primer ‘matchball’ de ascenso con el Levante, pero en Burgos, tras subir a la categoría de plata del fútbol español después de 19 años de sequía, es una leyenda. «A nivel emocional para mí es un partido con muchísima carga. Pero quiero estar tranquilo, seguro y centrado en lo mío. Yo tengo una relación con esa afición espectacular. Sé de la dificultad y de lo que es El Plantío: un estadio con un ambiente de fútbol tremendo. Lo he vivido durante tres temporadas y sé lo complicado que es ganar ahí. Yo soy lo de menos, porque no juego ni meto los goles, pero sí estoy para ayudar a mis jugadores y para eso necesito estar con la pausa y la tranquilidad necesaria, sin dejarme guiar por ninguna emoción».

Es más, Calero, lo último que quiere, es perder una energía que le lleve a quedarse no solo sin ideas, sino también sin transmisiones positivas hacia sus jugadores. Una plantilla que ha vivido la semana con una ilusión incontrolable. «Si estamos nerviosos a estas alturas, no nos va a ir bien. Están ilusionados y lo noto. Hay ambición y muchas ganas de dar un paso adelante. Siento que los jugadores están con una ilusión tremenda, con muchas ganas de que llegue el partido y que salgan las cosas bien. Luego pasan cosas que son incontrolables y que pueden tirar el partido hacia un lado u otro. Pero la ilusión y las ganas que tienen son muy importantes para el grupo. Tenemos confianza en todo lo que hacemos y durante la semana se ha demostrado con un gran ambiente».