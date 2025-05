Carlos Álvarez: "Le he pegado con el alma"

Carlos Álvarez se puso la capa de héroe en los últimos minutos de partido. Tras un encuentro en el que no demostró su mejor versión y no se le vio cómodo, el talentoso centrocampista decidió aprovechar un buen pase con el pecho de Espí para cargar un zurdazo que se coló por la escuadra de Cantero. Era el 2-3 y mandaba el balón a las redes y al Levante UD a Primera. Tras el encuentro, el andaluz fue aupado a hombros por los aficionados que invadieron el césped. En un momento dado, pudo hablar con los medios de comunicación y ahí dejó sus primeras impresiones.

«Me he acordado de todos los momentos complicados de mi vida. De mi familia, me he acordado de todo. De los momentos difíciles también de la ciudad. Ha sido un año muy duro. Le he pegado con el alma, me ha salido a la escuadra y somos de primera división», dijo emocionado.

«Soy de los que piensa que siempre se puede mejorar, tengo mucho por mejorar, qué guinda al año lo de marcar el gol del ascenso y que todo el grupo lo pueda celebrar. Es un éxito de todos, no de una persona. De los que juegan más, de los que juegan menos, es de todos. Incluso cuando hemos ido perdiendo, es muy difícil hacerlo en el mundo del fútbol y lo hemos conseguido», reconoció antes de sumarse de nuevo a la fiesta con sus compañeros y aficionados.

Recuerdo a la dana

Por su parte, el técnico levantinista, Julián Calero, sintió que el triunfo era similar al «final de una película americana». El técnico de Parla, que reconoció su anterior etapa al frente del conjunto burgalés al que condujo a la categoría de plata hace cuatro años junto con su actual jugador Unai Elgezabal, reconoció que tuvo que afrontar el reto lanzado al hacerse cargo del equipo granota donde, dijo se «hipotecaba hasta las cejas, pero con un bagaje y unos años tenía muy claro el camino y cómo conseguirlo». Calero dedicó la vuelta a Primera División a los damnificado por la dana «para que también tengan algo alegre a lo que agarrarse» y reconoció sentirse en una «nube de felicidad» por tener que afrontar muchos contratiempos a lo largo de la temporada, en forma de lesiones o incluso de apreturas presupuestarias que obligaron a prescindir de profesionales, pero encontró la «unidad» para lograr el objetivo.

Pese a que tuvo dudas a lo largo del encuentro sobre sustituir a Álvarez se agarró al recuerdo que también viviera en el Burgos con el veterano Saúl Berjón que también le dio un ascenso con su gol cuando había valorado cambiarlo. «Vamos a pasarlo en grande, a hacer un viaje fantástico. Hemos pasado años muy malos con el no ascenso y con la dana así que nos esperan para celebrar», pidió a los seguidores que estaban en València.