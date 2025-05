Éxtasis y alegría disparada unen Burgos y València

València y Burgos no estuvieron ayer separadas por 600 kilómetros, sino unidas para celebrar un ascenso del Levante. Un retorno a la élite en el que el júbilo se entremezcló con las lagrimas en esa contradicción que solo el fútbol, especialmente cuando ha sido sufrido como ha pasado esta temporada, entiende. Ese sentimiento fue el que provocó que mareas de granotas se lanzaran al césped de El Plantío o en los alrededores de la Fuente de las Cuatro Estaciones para vivir ese éxtasis que supone volver a la máxima competición del fútbol español tres años después.

En Burgos, nada más sonar un pitido final alargado hasta casi el minuto 100, centenares de los miles de levantinistas que se agolpaban en las gradas se acercaron para levantar a hombros a sus héroes. Fue la cima de un éxtasis que había comenzado muchas horas antes. No en vano, en la ciudad burgalesa había un ambiente especial, se notaba desde primera hora de la mañana. Porque el levantinismo se despertó convencido de que esta era la fecha escogida por el caprichoso fútbol para volver a sonreír. Algunos empezaron el día más pronto de lo normal sin miedo a subirse al coche, al autobús o al tren que les iba a llevar a Burgos, o, como terminó siendo, al teatro de los sueños granota. El viaje a la provincia castellanoleonesa terminó siendo el viaje hace un ascenso que el pueblo granota jamás olvidará. El ascenso de un grupo de guerreros que nunca dejó de levantarse después de cada caída.

Una Alameda granota

El levantinismo, que desde primera hora de la mañana tiñó de azulgrana las calles de Burgos, se fue reagrupando a lo largo del día para convertir el recibimiento a la plantilla en la última inyección de ilusión necesaria. Esa dosis extra de motivación que terminó siendo decisiva para que el equipo, sobre el complicado césped de El Plantío, triunfara. Jugadores y aficionados sonrieron y lloraron por un ascenso que solo el gol de Carlos Álvarez en el 97 pudo certificar. Cuando tuvo la oportunidad, el sevillano no dudó en disparar, consciente de que no solo chutaba él, sino que lo hacían los miles de levantinistas que un día lloraron por un cruel penalti de Róber Pier a Asier Villalibre en el último minuto. Carlitos, sabiendo que no estaba solo, se dejó llevar, y el balón entró por la escuadra.

Ese júbilo que se despertó en tierras castellanoleonesas también se vivió, tras el partido, en el ‘cap i casal’, que volverá a tener un derbi en Primera División. Porque tras el pitido final, la afición empezó a congregarse rápidamente en el icónico monumento en el que celebra sus éxitos, en el Paseo de la Alameda. Coches y motos haciendo sonar el claxon, banderas por las ventanillas y gritos de locura se entremezclaron para festejar un retorno muy luchado y que ahora su gente quiere saborear.

Con el paso de los minutos se fue abarrotando y tomando colorido una plaza en la que se cantaron un sinfín de consignas. El cántico estrella, sin duda, ese «Som som som de Primera Divisió» que se entremezcló con algunos más valencianos como «La manta al coll». Eso sí, el levantinismo no olvidó a sus héroes, siendo Julián Calero y Carlos Álvarez los dos más aclamados.

Y ahora, ¿dónde continuará la fiesta? Según la información proporcionada por el club, el tren que transportaba a los aficionados y jugadores del Levante partió ayer de Burgos a las 22.00 horas, con destino a València. Al cierre de esta edición, estaba previsto que llegara a la estación Joaquín Sorolla alrededor de la 01.30 horas de la madrugada. Pero la celebración no para. Hoy, el Levante UD ha citado a sus aficionados en el estadio Ciutat de València a las 19.00 horas. De ahí partirá la rúa con la que la fiesta se vivirá en toda la capital del Túria.

La ruta del ascenso pasará por las calles Santiago Rusiñol, Alfauir, Almassora, Guadalaviar, Pont de Fusta, Conde de Trénor, Pintor López, Plaza Tetuán, General Tován y la Paz, con tres paradas previstas: a las 19:40 horas en la Delegación del Gobierno; a las 19.50 horas, en la plaza de la Reina, para ofrendar a la Virgen de los Desamparados en la Basílica y con paradas después en la Diputació de València y el Palau de la Generalitat.

Más tarde continuarán hacia la plaza del Ayuntamiento, a la que esperan llegar sobre las 21.30 horas, para seguir por las calles de Les Barques, Pintor Sorolla, Poeta Quintana, Palacio de Justicia, la Porta del Mar, Navarro Reverter hacia la Fuente de las Cuatro Estaciones, que volverá a ser punto neurálgico de la celebración. Todo para finalizar en casa, en el Ciutat, a las 22.30 horas. n