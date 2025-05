Pelos de punta: la reacción de los levantinistas al 2-3 en El Plantío

El Levante UD hizo historia en Burgos. El levantinismo explotó de alegría ante el zapatazo de Carlos Álvarez en el minuto 97 que devuelve al conjunto granota a la gloria, que asciende al conjunto granota a Primera División. Un éxtasis que se vivió a lo grande en la grada de El Plantío. Ese momento fue único para los dos mil seguidores que se desplazaron con el equipo para vivir este partido junto a sus jugadores. Locura máxima y pelos de punta para celebrar una victoria y un gol que tendrán para siempre en su memoria.

El levantinismo, que desde primera hora de la mañana tiñó de azulgrana las calles de Burgos, se fue reagrupando a lo largo del día para convertir el recibimiento a la plantilla en la última inyección de ilusión necesaria. Esa dosis extra de motivación que terminó siendo decisiva para que el equipo, sobre el complicado césped de El Plantío, jamás dejara de creer en una victoria que se puso muy cuesta arriba desde el primer minuto. Y es que el partido ante el Burgos fue el resumen perfecto de la temporada granota, o más bien de las tres temporadas que el Levante ha pasado en Segunda. Un constante ejercicio resistencia y de resiliencia, un saber levantarse con cada golpe, un nunca dejar de creer ni siquiera cuando todo parece perdido.

La fe granota eligió, quién si no, a Carlos Álvarez para que culminara el histórico ascenso. El sevillano, gran estrella granota durante toda la temporada, recibió en tres cuartos de campo y condujo el balón como tantas veces ha hecho este curso. Cuando tuvo la oportunidad, no dudó en disparar, consciente de que no solo chutaba él, sino que chutaban los miles de levantinistas que un día lloraron por un cruel penalti por mano de Róber Pier en el último minuto. Carlitos, sabiendo que no estaba solo, se dejó llevar, y el balón... a la escuadra. Golazo. Ascenso. Historia.