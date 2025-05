Calero: "Quizás con 2,5 millones tienes tres jugadores más"

Con el Levante UD ascendido matemáticamente a Primera División, el conjunto granota se juega ganar el campeonato de Segunda en el duelo que se disputa este domingo a partir de las 18:30 horas en el Ciutat de València ante el Eibar, correspondiente a la última jornada del campeonato antes de hacer las maletas rumbo a LaLiga.

A pesar de haber completado ya los deberes, Julián Calero no quiere dejarse llevar en la jornada final, y así de claro lo dejó en la rueda de prensa previa al partido: «El miércoles retomamos entrenamientos y le estamos dando seriedad al partido. El Eibar viene con una dinámica fantástica y de los 14 partidos de San José sólo han perdido uno. Tenemos el reto muy bonito de poder ser campeón. Hay exigencia y hay que plantearse nuevos retos».

Más allá de la ilusión de terminar en lo más alto de la tabla, el técnico granota destacó la importancia del premio económico, más aún tratándose de un club con dificultades económicas como el Levante: «Hemos hablado del reparto económico para ser conscientes. Yo personalmente no lo sabía. A lo mejor con dos millones, que en este club es mucho dinero, tienes tres jugadores más. He recibido mensajes incluso de algunos compañeros de categoría diciendo que la guinda de ser campeón es muy bonita. Cualquier euro que entre no se le puede negar, así que sí sabemos de esa importancia».

Julián Calero admitió que todavía no ha asimilado lo ocurrido y la importancia que tiene para el club en todos los sentidos: «no me he ubicado todavía. Me falta un poco de tiempo porque no le estoy dando todavía la trascendencia que tiene. Económico, social, mediático... esto multiplica nuestra visivilidad. Me falta algo de tiempo o será que soy así porque parece que no le doy la importancia que sé que tiene». Además, expresó su ilusión por medirse a los mejores en Primera: «Ir a los mejores campos y medirte con los mejores jugadores y entrenadores es un reto. A ver si competir bien nos hace estar todos contentos el año que viene». El objetivo en el regreso a la élite también lo tiene claro: «Salvar al equipo, que será otra fiesta. Cuando llegue, que es a partir del lunes, empezaremos a trabajar».

Lo que también tiene claro Julián Calero es que quiere un fin de fiesta perfecto este domingo en el Ciutat, y por eso espera un estadio lleno y entregado a sus jugadores: «Se ha generado ilusión y se han conseguido cosas muy bonitas y eso es lo mejor ahora mismo. Más que ver el campo lleno, que me encanta, es por lo que significa. La gente con sus colores, los del equipo. Y con una sonrisa en la cara. Trataremos de hacer un buen espectáculo, que es un debe nuestro».

Entradas y salidas

Sobre el mercado no quiso pronunciarse mucho por «respeto» a sus jugadores, pero explicó que «algunos saldrán, otros se quedarán, habrá ofertas...» y dejó claro que «el año que viene seremos un equipo competitivo». Sobre la portería dijo que todavía no ha hablado con el club pero que ya ha tomado «alguna decisión y prefiero decírselo a ellos (Andrés Fernández, Alfonso y Primo) a la cara». Sobre Carlos Álvarez dejó claro que «quiere quedarse», pero no descartó que algún equipo pague su cláusula.

Para el partido ante el Eibar descartó a Iván Romero, que «no llega porque iría muy justo», y fue pesimista con ‘Kocho’: «Me hubiera gustado que se despidiera como se merece, pero veremos si puede. No podemos poner en riesgo su salud».