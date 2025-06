Andrés Fernández no se plantea la retirada

Llegó en medio del terremoto que provocó la final del playoff de ascenso ante el Alavés y, en dos temporadas, ha sido capaz de escribir su nombre con letras de oro en la historia del Levante y ser, desde el primer día, uno de los líderes del vestuario. Andrés Fernández ya se ha convertido en una figura inolvidable en las profundidades del Ciutat a base de liderazgo, jerarquía, pundonor y, sobre todo, paradas. Muchas paradas. Unas características que le llevaron a ser capitán en su segundo año y sobre las que se ganó el cariño del coliseo de Orriols.

De hecho, nadie le ha puesto en duda y nadie le ha debatido su puesto bajo palos. Tardó muy poco en hacerse con la titularidad y nadie se la arrebató. 76 partidos oficiales (74 en liga y dos en Copa) son las estadísticas de un Andrés Fernández que cuenta con una dilatada carrera después de defender la portería, entre otros, de Villarreal, Osasuna u Oporto.

No obstante, a sus 38 años, el nacido en Alcantarilla quiere seguir en activo y sintiéndose importante. La retirada, según pudo saber este periódico, no es una opción para Andrés, que tras convertirse en el guardameta con el que el Levante tocó el cielo de Primera División, conserva la fortaleza suficiente como para estar transmitiendo seguridad bajo palos.

A la espera de saber la decisión que tomará el Levante sobre su futuro, Andrés Fernández ya dejó caer cuál era su ilusión minutos después del antológico gol contra el Burgos que permitió a los levantinistas subir a Primera. «Ojalá, ojalá. Ahora mismo no tengo corazón para otro club, así que veremos lo que pasa», aseguró. «Si soy sincero, vivo mucho el día a día. Por ejemplo, ahora mismo, siento que estoy afrontando la última pretemporada, pero no lo sé. Ojalá terminé el año y diga: ‘otra temporada más y en Primera, u otro año más en el Levante’. Ojalá. No pongo un tope de, por ejemplo, retirarme a los 40. Parece un tópico, pero quiero disfrutar del día a día.

El ‘1’ despierta interés después de su rendimiento en la 24/25 y muchos equipos andan tras la pista del murciano. Entre ellos, el Leganés de Paco López, que tras la salida de Dmitrovic al Espanyol, busca un nuevo guardián para la portería de Butarque. Pese a ello, la de Andrés Fernández no será la única incógnita que el club tendrá que despejar: Alfonso Pastor, Álex Primo, Pablo Campos y Dani Martín tienen contrato y sus respectivos contextos se deberán resolver en las próximas fechas.