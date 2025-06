Kervin Arriaga activa la cuenta atrás hacia Primera

El mercado del Levante empieza a coger temperatura. La Primera División exige dar un paso hacia adelante en términos de planificación y fortalecer una plantilla llena de talento, orgullo e identidad, que se ha ganado competir en la máxima categoría después de hacer un ejercicio de entrega, lucha y fe en la temporada 2024/2025 y que espera, con los brazos abiertos, nuevos refuerzos que no solo se empapen de lo que significa representar al Levante, sino también que den el impulso necesario para conseguir la permanencia en Primera División.

Es por ello que el mercado en las oficinas del Ciutat de València está que arde, pero los efectivos están empezando a perfilarse. A falta de oficialidad, ya que el club granota maneja los tiempos para anunciar sus incorporaciones, Víctor García, Toljan y Kervin Arriaga serán los primeros en aterrizar en las profundidades del coliseo de Orriols y ponerse a las órdenes de Julián Calero.

Los dos primeros servirán para cubrir el carril derecho, mientras que el centrocampista imprimirá músculo en el centro del campo. Todos están listos para dar el salto a la élite de la mano del Levante, aunque Arriaga se prepara para hacerlo desde el ecosistema en el que se siente poderoso.

Su carta de presentación en la liga española de la mano del Zaragoza hizo que se proyectara como un pivote autoritario, jerárquico, contundente y tácticamente inteligente, pero la llamada de su país para disputar la Copa Oro con Honduras la está afrontando, según pudo saber Superdeporte, con la intención de fortalecer su nivel de confianza y sus galones de líder para adaptarse no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el personal, a la élite del fútbol español. El combinado dirigido por Reinaldo Rueda Rivera le da plena confianza. Kervin es una referencia y sus actuaciones bajo el cuadro bicolor encabezan a un equipo que ve en su figura al cabecilla. Al que hay que seguir para no dejar de sumar alegrías. Terminó la temporada con el Zaragoza, jugando su último partido en la fecha 41 frente al Deportivo de La Coruña, y extendió su gran rendimiento en Honduras: ha disputado los 90 minutos en los cinco partidos de la Copa Oro con estadísticas que lo sitúan como de lo mejor de su equipo. Siempre en el doble pivote, nunca bajó del 86 por cien de pases acertados, siendo contundente en el corte defensivo y autoritario en el juego aéreo. Siendo un recurso de gran trascendencia, Honduras disputará los cuartos de final ante Panamá tras reponerse de la dolorosa goleada ante Canadá (6-0) ganándole a El Salvador (2-0) y Curazao (2-1), donde dio una asistencia. A pesar de ello, Kervin no quiere fiestas y tiene hambre de más. «Aquí no hay cansancio», aseguró el ex del Zaragoza en su entrada al primer entrenamiento preparatorio para los cuartos, tal y como recogió el medio hondureño ‘El Plural’.

Mentalizado en el cambio

Y es que Kervin Arriaga trabaja no solo para que su selección se beneficie de su fútbol, sino también para curtirse de cara a su próximo reto. Su cabeza ya piensa en azulgrana a la espera, primero, de finalizar su contrato de cesión con el Real Zaragoza (30 de junio), para tramitar su fichaje por el Levante. Un club que, desde que supo que llamaba a su puerta, se convirtió en su prioridad.

Jugar en Primera División le motiva y le ilusiona, a la vez que en La Romareda se ha ganado a pulso la oportunidad de dar el salto. En 17 partidos, los que registra desde su llegada al Zaragoza, se convirtió en el centrocampista que más duelos gana, el que más duelos aéreos gana también y el quinto con más intercepciones, según recogió, en datos de 90 minutos, el portal estadístico DataMB. Números que lo convierten como un fichaje interesante para el Levante. Kervin, mientras, se mentaliza y se prepara desde su hábitat natural. Desde el lugar donde nadie le discute. Desde donde es un líder que aspira a guiar a su próximo equipo hacia la permanencia.